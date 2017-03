Amparan ¡a la fuerza! coyotes en El Torito, lugar en donde arrestan a los conductores borrachos

La presentación de amparos obligatorios se volvió un negocio para decenas de "coyotes" frente al Torito.

REFORMA comprobó que principalmente los jóvenes son sacados del Centro de Sanciones Administrativas antes de cumplir su arresto, tras ser detenidos en el alcoholímetro, aún cuando nunca solicitaron el recurso.

Una vez liberados, son abordados por los gestores que los retienen, amenazan e, incluso los golpean, para que sus familiares depositen de mil a 3 mil pesos.

"Nos hicieron firmar un documento, pero nunca te dicen que es el amparo y que te van a cobrar (...) ni siquiera te dejan leerlo", contó Luis, de 21 años, quien estaba resignado a cumplir su sanción, pero sorpresivamente fue sacado a las pocas horas.

"Ya me iba caminando, ya llevaba un buen cacho y un señor me alcanzó y gritando bien loco me dijo que le pagara y me empezó a pegar".

Además de quienes trabajan en El Torito, sólo los Juzgados Cívicos saben quiénes no pasaron las pruebas de alcoholemia como para tramitar los amparos en su nombre.