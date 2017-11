Afirman que Iglesia será neutral en comicios

La Iglesia católica se comprometerá a no intervenir en el proceso electoral del próximo año.

El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, Humberto Roque Villanueva, reveló en entrevista que la Iglesia distribuirá a sus fieles "manuales" con los que se comprometerá a ser respetuosa y conducirse con neutralidad.

"Tenemos conocimiento de que la Iglesia católica mexicana --la mayoritaria--, ya tiene preparado un conjunto de normas, casi casi un manual, que será perfectamente distribuido en todas las parroquias del País, en donde hacen clara manifestación de cultura cívica, pero también de respeto y de neutralidad frente al proceso electoral, frente a los partidos y frente a las posibles candidaturas", explicó.

Explicó, inclusive, que en conversaciones con la Conferencia del Episcopado Mexicano se abordó que, en todo caso, las opiniones que Cardenales y Obispos puedan emitir en torno a las elecciones serán "a título personal".

Roque Villanueva dijo que el Gobierno saludaba la intención de la Iglesia de comprometerse a no intervenir.

Asimismo, comentó que la Iglesia evangélica "tiene la misma concepción de ser respetuosos y cuidadosos de la voluntad ciudadana y no influir a través de elementos de carácter religioso".

El funcionario fue entrevistado en el Senado después de participar en la presentación de un prontuario alusivo a la migración.

En el proceso electoral de 2015, poco faltó para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anulara la elección de Gobernador en Aguascalientes por una documentada intervención del Obispo de esa entidad para favorecer al candidato que postuló el Partido Acción Nacional, Martín Orozco, actualmente en el poder.