Afirman que hallaron cadáveres en donde encontraron cuerpo de española

Adriana González de Fernández, suegra de María del Pilar Garrido Santamans, española asesinada presuntamente por su esposo en la carretera Victoria-Soto la Marina, aseguró que en la búsqueda de su nuera la Policía Federal y la Procuraduría tamaulipeca encontraron más cadáveres y personas secuestradas, pero lo han callado.

"Cuando buscaban a mi nuera encontraron a muchos cadáveres, gente secuestrada, cosa que no dicen y eso lo deben de decir, porque todos nosotros los que vivimos aquí lo sabemos", señaló la madre de Jorge Fernández González, acusado del crimen de su esposa.

El pasado martes, en la rueda de prensa donde anunció la detención de Fernández González, el Procurador Irving Barrios descartó la operación del crimen organizado en la zona donde se encontraron los restos de Garrido Santamans.

La madre del detenido afirmó que el asesinato de su nuera no se trata de un hecho aislado como lo consignaron las autoridades tamaulipecas.

"Cuando nos dice una autoridad: es que no, son casos aislados o no pasa nada, no viven aquí, no son de aquí, no viven lo que todos nosotros vivimos", indicó.

González de Fernández pidió justicia para su hijo Jorge Fernández González, quien se encuentra en prisión preventiva en el Penal de Victoria, acusado de homicidio calificado, ya que asegura que había presión para esclarecer el crimen por tratarse de una ciudadana extranjera.

"Les digo que nosotros tenemos la oportunidad de hablar así porque mi nuera era una española, era una extranjera, entonces, hay más presión, pero mi hijo es mexicano y es un hombre limpio y sano y amoroso con su familia", reiteró.

De acuerdo con Barrios Mújica, se realizaron 10 operativos de búsqueda de la ciudadana española en los municipios de Soto la Marina y Abasolo, en los que participaron elementos de la Policía Federal, la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro y la PGJE con apoyo de binomios caninos y un helicóptero.