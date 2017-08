Afilia Morena a hija del extinto guerrillero Lucio Cabañas

Micaela Cabañas, hija del extinto guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, se afilió al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Marcial Rodríguez Saldaña, secretario general de Morena en Guerrero dijo que Micaela se incorporará a las tareas partidistas y a promover su candidatura por una senaduría.

La reaparición pública de la hija de Lucio Cabañas ocurrió tiempo después de haber recibido amenazas.

"Ella (Micaela) estaba fuera de Guerrero porque había recibido algunas amenazas de muerte", dijo Rodríguez Saldaña.

El ex Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, junto con Pablo Amílcar Sandoval y César Núñez, figurarán en un encuesta de Morena para definir la primera fórmula a la senaduría.

También figuran los nombres de la diputada local María de Jesús Cisneros y de Janet Ojeda.

También se propone para la encuesta a la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, excarcelada en 2016.

Sin embargo, Nestora Salgado quien radica en Estados Unidos, señaló que a ella no le ha llegado esa propuesta de Morena, y que no podría decir si acepta o no porque no sabe nada oficialmente.