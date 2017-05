Advierte México de cooperación con EU

Un rompimiento severo en otras áreas de la relación con Estados Unidos en el futuro y una retórica agresiva contra México pondrían en riesgo la cooperación en seguridad entre ambos países, advirtió hoy Gerónimo Gutiérrez, el Embajador de México en Washington.

Al iniciar un foro sobre la relación bilateral en la Brookings Institution, Gutiérrez dijo que actualmente la cooperación bilateral en seguridad entre ambos Gobiernos esta· ocurriendo de forma normal, pero no descartó que hacia el futuro México no ponga límites a esta.

"Si ocurriera un importante descarrilamiento, un revés en la relación ¿esa cooperación en seguridad estaría bajo amenaza? Desafortunadamente pienso que sí lo estaría", apuntó Gutiérrez en sus palabras iniciales insistiendo en los actual buena colaboración.

"Esto no es resultado de yo usar esto como una ficha de negociación para decir: 'No vamos a discutir el comercio agrícola frente a cooperar con la DEA (la Administración para el Control de Drogas)'. Ese no es el punto", añadió el Embajador mexicano.

Apenas esta semana, los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina visitaron el Pentágono para abordar la cooperación castrense y la semana pasada los Secretarios de Gobernación y el de Relaciones Exteriores visitaron el Departamento de Estado para abordar temas de seguridad.