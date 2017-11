Acusan inacción ante desapariciones

Familiares de personas desaparecidas acusaron inacción de las autoridades estatales y federales para esclarecer los casos, así como recuperar e identificar los cuerpos que recuperan de fosas clandestinas.

Margarita López Pérez, madre de Yahaira Guadalupe Bahena López, desaparecida en abril de 2011 en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, afirmó que las autoridades no actúan ni siquiera porque los colectivos de desaparecidos hacen el "trabajo sucio" que a ellos les corresponde.

"Hace dos años exactamente que no se mueve un solo expediente dentro de PGR ni en la Fiscalía de Desaparecidos ni en SEIDO, hace dos años que no se mueve absolutamente nada, no podemos seguir esperando, nosotros vamos y sacamos los cuerpos con nuestras propias manos.

"(Nosotros) encabezamos la recuperación de cuerpos en todo el País, cómo es posible que si tenemos años recuperando cuerpos ni siquiera los cuerpos hayan llegado a sus familiares cuando ya hicimos el trabajo sucio que debe hacer el Gobierno federal", cuestionó

Esta tarde, miembros de colectivos de personas desaparecidas se presentaron en la sede principal de Secretaría de Gobernación para exigir justicia, apoyo de las autoridades, avance en las investigaciones y atención integral al fenómeno.

Entre las manifestantes están Guadalupe Elizabeth Villarreal Rodríguez, mamá de Edgar Abdul, desaparecido en Boca del Río, Veracruz, el 15 de mayo de 1994, y Martha Islas Cárdenas, madre de Joel Iván Acosta Islas, desaparecido en el puerto de Veracruz.

"No es posible que sigamos esperando si todo el presupuesto está ahí. Desde Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Jalisco, en todos los estados que se pueda imaginar tenemos una fosa común nacional, México es una fosa común", dijo López Pérez.

"Entonces tenemos que ser los familiares de las victimas los que vayamos a recuperar los cuerpos de nuestros hijos con nuestras propias manos".

Amalia Alejandra Hernández Hernández, tía de Oliver Wenceslao, hallado en una fosa común en Morelos, dijo que es sumamente vergonzoso que familiares de desaparecidos estén "arriando" a las autoridades para hacer su trabajo en esta materia.