Acusan desabasto de medicina para VIH

Pacientes con VIH/sida acusaron que el ISSSTE no les otorga su tratamiento completo debido al desabasto de un antirretroviral.

Los derechohabientes protestaron frente a las oficinas centrales del Instituto, en Buenavista, para exigir que surtan todos los fármacos que requieren para tratar su enfermedad.

Georgina Gutiérrez, presidenta del Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva A.C., señaló en entrevista que desde el pasado 18 de octubre hay desabasto del antirretroviral kaletra.

Explicó que ese fármaco acaba de perder la patente y el ISSSTE no previó comprar más piezas para garantizar el abasto en lo que licita la compra de la versión genérica.

Además, sostuvo, en el Hospital Regional "Lic. Adolfo López Mateos" se niegan a surtir las recetas vencidas de los derechohabientes.

El problema es que las recetas expiran porque los antirretrovirales llegan un mes tarde, detalló, no porque los pacientes no acudan a canjearlas.

En ese hospital atienden a 700 derechohabientes seropositivos, que equivalen al 50 por ciento de todos los derechohabientes con VIH/sida, afirmó.

Gutiérrez remarcó que la carencia de antirretrovirales es una problemática que persiste, pues ya se ha presentado en otras ocasiones.

"Nosotros lo llamamos desabasto intermitente de antirretrovirales porque cuando no falta uno, falta otro", apuntó.

La activista indicó que el Instituto propuso a los pacientes sustituir el medicamento kaletra por otro antirretroviral.

Pero, según Gutiérrez, a los pacientes que llevan más de 20 años con VIH se les recomienda no cambiar su esquema de tratamiento para lograr mantener la carga del virus indetectable.

Tras protestar con un ataúd afuera de las oficinas del ISSSTE, una comitiva de pacientes fue recibida por Ricardo Reig, jefe de Servicios de la Coordinación Ejecutiva de la Secretaría General.

En la reunión acordaron que los derechohabientes analizarán el tema del abasto de antirretrovirales con el director médico del Instituto, Jorge Guerrero, el próximo 28 de noviembre.

Al respecto, el director general de la dependencia, José Reyes Baeza, sostuvo que está garantizado el abasto de antirretrovirales, pero aceptó que puede faltar algún medicamento.

Entrevistado después de comparecer en el Senado de la República, indicó que cuentan con al menos cinco sales para tratar el VIH/sida.

"Seguramente faltará alguna de las sales y, en el proceso de equivalencia, hay alguna resistencia a aceptarlo, pero lo vamos a revisar", añadió.