Acusa AMLO promiscuidad a partidos

Al PRD se le olvida que el PAN le hizo fraude en las elecciones presidenciales de 2006, sostuvo Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, ante la posibilidad de una alianza opositora.

"Se le olvida (al sol azteca) que el PAN les cometió fraude en 2006 y repiten las mismas prácticas antidemocráticas que el PRI

"Es una promiscuidad política la unión del PRD y del PAN, no tiene razón de ser, en sus orígenes son partidos distintos, pero es tanta la ambición de los líderes que no les importan sus programas, sus ideologías, les importa el poder por el poder, luchan por el hueso, no por los cambios", dijo el tabasqueño en Mérida, Yucatán.