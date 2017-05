Acusa AMLO comparación con Chávez

Andrés Manuel López Obrador denunció que el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari y empresarios están armando una estrategia en su contra, como ocurrió en 2006, para sembrar temor entre inversionistas sobre que si gana en 2018 destruir· la economía nacional.

Acusó que se realizan reuniones nocturnas y a escondidas a las que, incluso, han invitado a conferencistas venezolanos con la finalidad de asesorarse para difundir una comparación de Él con el fallecido Mandatario Hugo Chávez, y su sucesor, el actual Presidente Nicolás Maduro.

"(Les pido) que den la cara, que no estén haciendo estas reuniones en las noches. Traen hasta conferencistas de Venezuela para que les diga a ellos y, de esa manera, convenzan a buenos empresarios, gente noble, de que yo soy como el finado Chávez o como Maduro, y que si ganamos, va a ser México como Venezuela.

"No se equivoquen. Yo no tengo que ir a buscar ejemplos de gobernantes del extranjero. Yo me inspiro en Hidalgo, en Morelos, en Juárez, en Madero, en Villa, en Zapata, en el General Lázaro Cárdenas", señaló en un acto de campaña de Delfina Gámez, candidata de Morena a la Gubernatura del Estado de México.

El dirigente nacional de Morena dijo que se allegó de información acerca de que en dichos encuentros participan empresarios como Roberto Hernández, Claudio X. González y Fernando Senderos.