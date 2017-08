Acumula Seguro Popular anomalías por 8 mmdp

Entre 2007 y 2015, los gobiernos de Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sonora, Tabasco y Veracruz acumularon 7 mil 849 millones de pesos recibidos del Seguro Popular que no fueron comprobados.

El titular de la Comisión Nacional de Protección Social de Salud, Gabriel O'Shea, organismo que administra el Seguro, aseguró que ya se realizaron las denuncias correspondientes contra las autoridades de esos siete estados ante la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.

"He ido a las instancias fiscalizadoras correspondientes y he levantado la demanda de que Veracruz tiene un adeudo terrible de años anteriores. Antes no teníamos un actualizado. Antes no se hacía. No comprobaban por años y nadie decía nada. Hoy vamos al día", indicó en entrevista.

Para O'Shea, los adeudos en los estados, el recorte presupuestal y la falta de aportación de los usuarios han impactado en la operación de programas y frenado la cobertura del Seguro Popular.

Además, advirtió, ha pegado en el bolsillo de la población potencialmente beneficiaria de esa estrategia gubernamental, quienes tiene que gastar más en la atención de su salud.

Se esperaba que el gasto de bolsillo de los mexicanos disminuyera 20 puntos, apuntó, y sólo disminuyó 11.

"No le quiero echar la culpa a los estados, ¿pero quién es el responsable de la operación? Los estados. Nosotros somos un instrumento financiero que lo que hace es: yo le pago al estado para que me atienda a estos afiliados", señaló.