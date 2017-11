Acude Julión Álvarez a la SEIDO

Julión Álvarez acudió este jueves por la tarde a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para informarle a la autoridad que está dispuesto a responder cualquier tipo de requerimiento.

Sin embargo, le dijeron que no existe una carpeta de investigación en su contra.

Alrededor de las 13:30 horas, el cantante se presentó voluntariamente en las oficinas de la SEIDO, acompañado con un abogado, para presentar un escrito en el que manifiesta su disposición de aclarar cualquier situación que lo vincule con el narcotráfico.

"Todo bien, no tenemos una carpeta, no tenemos algo, nomás únicamente me recibieron el escrito y todo.

"Fue voluntario, los abogados dijeron: '¿Sabes qué Julio? Ya realicemos el requerimiento aquí'. Lo estamos realizando aquí, lo estamos realizando en Estados Unidos, vamos a dejar teléfonos, correos, dirección, todo, para que en dado caso, si se nos es requerido, sepan, y cuidar la agilidad, a mí me interesa la agilidad del proceso que tenemos", dijo al salir de la subprocuraduría.

Aunque fue señalado por el Departamento del Tesoro estadounidense por su presunta relación con el narcotraficante jalisciense Raúl Flores Hernández "El Tío", el cantante dijo que "gracias a Dios" hasta el momento no le han imputado un delito.

Sin embargo, comentó que ha llevado a cabo trámites ante la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) en Estados Unidos y ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, con el propósito de resolver el congelamiento de sus cuentas y ser borrado de la "lista negra" de personas designadas por supuestos vínculos con el narcotráfico.

"Ya avanzamos el procedimiento, en OFAC, UIF, paso a paso, ya se determinó el procedimiento en UIF y estamos esperando", dijo.

Al intérprete se le cuestionó sobre la manera en que se gana la vida, después de que su dinero ha sido congelado a raíz de la designación de la OFAC, oficina que depende del Departamento del Tesoro estadounidense.

"Hay una manera en la que podemos seguir trabajando legalmente y, pues ¿cómo sigo? hay también otras maneras, hay familiares que tienen también con qué y así nos hemos movido.

"Me interesa mucho que la situación de un servidor, Julio César Álvarez Montelongo, de Julión Álvarez, se aclare y que sea muy transparente, la verdad. (Pido), uno, la agilidad, y que el día que se aclare sea muy transparente porque somos muy públicos", comentó.