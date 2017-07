Abrimos fronteras, no muros.- Osorio

Al tiempo que se desarrolla una visita oficial del Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly, cuyo gobierno impulsa la construcción de un muro en la frontera común, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó hoy que México no pone muros entre países.

"Nosotros no ponemos muros, nosotros abrimos nuestra frontera para que puedan visitarnos, puedan estar, incluso puedan venir a trabajar", afirmó en Chiapa de Corzo, Chiapas, en referencia a Guatemala.

El Secretario de Gobernación aseguró que la política de puertas abiertas ha permitido condiciones de seguridad en la frontera sur.

Durante la firma de un convenio de colaboración entre Inmujeres y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el funcionario dijo que el Gobierno federal va a seguir con esas políticas porque permiten tranquilidad, paz y seguridad.

"Vamos a seguir adelante con nuestro país hermano de Guatemala, trabajando para que puedan entrar y salir los que quieren estar en nuestro país, son nuestros hermanos. Cuántos no tienen familiares en Guatemala, y cuántos no tienen en Guatemala familiares en México, muchísimos, en Chiapas en lo particular", abundó.

Anuncian actas en línea

En otro tema, Osorio Chong anunció que próximamente se podrá obtener el acta de nacimiento a través de Internet.

"Ya en pocos días vamos a poder tener nuestra Acta de Nacimiento en línea, ¿qué quiere decir? No van a tener que ir a ninguna oficina, lo van a poder hacer en una computadora, y va a ser gratuita", explicó.

"Eso les va a permitir tener derechos, derechos a la educación, a la alimentación, a todos los apoyos de gobierno. Esa es una instrucción del Presidente y la estamos cumpliendo, particularmente donde hay un gobierno responsable como es el estado de Chiapas".