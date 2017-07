Aborda Rolling Stone al 'Mencho'

En su sitio web, la revista Rolling Stone dedicó un extenso artículo a Nemesio o Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien describe como un fantasma.

En el texto publicado el pasado martes se abordan los orígenes del líder criminal en Michoacán, su paso por Estados Unidos, por la Policía de Tomatlán, y su ascenso en la delincuencia organizada hasta arrebatar el "trono" a Joaquín "El Chapo" Guzmán como el capo más poderoso.

Con base en testimonios de agentes de la DEA y registros de inteligencia, la publicación describe al delincuente como alguien cauteloso, que interactúa con pocas personas, a diferencia de personajes como "El Chapo".

"En más de 25 años de trabajo en México, te encontrarías con chicos que han conocido a El Chapo, que hablarían de él. Pero con Mencho no escuchas eso, es un fantasma", dijo un integrante de la DEA en el artículo.

Otra característica, señalan, es la violencia del grupo que encabeza, la cual se evidenció en las emboscadas contra uniformados en Ocotlán, San Sebastián del Oeste y Villa Purificación, en 2015.

De acuerdo con agentes, el CJNG busca desplazar al de Sinaloa en entidades como Baja California, Colima y Chihuahua, lo que explicaría el aumento de homicidios.

Esta disputa se habría recrudecido tras la recaptura y extradición a Estados Unidos de Guzmán, según Rolling Stone.

Fue a la sombra de "El Chapo" que Oseguera Cervantes creció, pues mientras el primero lideraba los reflectores, el segundo obtenía mayor dominio en diversos estados, al grado de controlar el tráfico de drogas en el País e, incluso, las corporaciones policiacas, detalla el texto.

"No nos acercamos a Mencho, no obtuvimos ninguna fuente, no tuvimos ninguna escucha telefónica. Sabíamos que teníamos a este gran jugador, este narco a la alza, pero no teníamos a nadie dentro para investigarlo", aseguró un agente consultado por la revista.