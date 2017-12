Abaten cada semana a un civil en Sinaloa

En Sinaloa, cada siete días muere un civil en un enfrentamiento en contra de elementos de la Policía Militar o de la Secretaría de Marina, de acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado.

Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2017 se registraron 45 casos de personas que murieron en enfrentamientos contra elementos militares.

Uno de esos casos se registró el 26 de agosto, cuando murió un hombre de nombre Leonardo 'N', un militar retirado quien perdió la vida después de que elementos de la Secretaría de Marina le dispararon en la espalda al menos dos ocasiones, sin que se diera una explicación por la dependencia.

Actualmente, ese caso está siendo investigado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de acuerdo con Miguel Calderón, visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

"El caso del Limón de los Ramos es cuando abatieron a este muchacho (Leonardo), se tomó la queja y se envió a la Nacional, pero después de eso no tengo yo no tengo ninguna queja por otra situación", aseguró Calderón.

Otro caso de muerte de civiles en Sinaloa ocurrió el 30 de junio, en Villa Unión, sindicatura de Mazatlán, donde murieron 17 personas en un enfrentamiento.

Apenas el 5 de noviembre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional hacer público el parte del enfrentamiento en Villa Unión.

Esa resolución se dio después de que Sedena contestó a un particular que no se tiene un registro de tales hechos, por lo que el INAI rechazó la respuesta porque por parte del particular se adjuntaron boletines de prensa en las que el Gobierno de Sinaloa involucró a la dependencia federal.

La Comisión de Derechos Humanos en Sinaloa tiene el registro de 14 quejas en contra de la Secretaría de Marina y 18 quejas en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional por presuntos abusos de elementos federales.

Las quejas son sobre privación ilegal de la libertad, malos tratos, asesinatos extrajudiciales y cateos sin órdenes judiciales. Ninguna de esas quejas se ha resuelto por el organismo.

La Fiscalía de Sinaloa indicó que hasta el 31 de octubre se registraron 45 muertes de civiles en enfrentamientos, pero en esos datos también incluyó que en ese mismo periodo se documentó la muerte de cuatro elementos de la Defensa Nacional y uno más de la Marina Armada de México.

De las muertes de civiles, la Fiscalía General de Sinaloa indicó que el municipio con mayor número de registros fue Mazatlán, con 17, mientras que en Culiacán ocurrieron 15 casos.

Entre las muertes se registró la de Francisco Javier Zazueta Rosales, "El Chimal", quien se consideró por PGR como líder gatillero del Cártel de Sinaloa.

Su muerte ocurrió el 14 de abril, en el poblado de Tepuche, en Culiacán, casi un mes después de que registró su fuga del penal de esa misma ciudad junto a cuatro personas más, entre ellas Juan José Esparragoza Monzón, "El Azulito", hijo del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, "El Azul".

De acuerdo a un reporte de la Secretaría de Marina, Zazueta Rosales falleció en un enfrentamiento en el que sólo se decomisaron armas, vehículos y su muerte.