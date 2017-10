La mayoría de los heridos en Las Vegas dejaron el hospital; ella aún se pregunta cuándo podrá volver a casa

A la vez, ella no quiere ningún recordatorio. La ciudad estableció un centro donde las víctimas pueden ir a recoger sus pertenencias. Litzenberg perdió su sombrero de vaquero y sus botas esa noche, junto con las pulseras plateadas de Alex y Ani que su hija le había regalado como regalo de cumpleaños, pero le ordenó a la familia que no recuperara los artículos. También trata de evitar las noticias. Tiene una idea básica de lo que ocurrió esa noche: hubo un hombre que disparó desde el Mandalay Bay; mató gente, arruinó vidas y nadie sabe por qué lo hizo.

Litzenberg (izq.) asistió al festival Route 91 Harvest con su amiga, Jennifer Hutchinson, quien no resultó herida (Nicole Rapp).

Litzenberg, a la derecha, con su amiga Sue Buckley, quien también asistió al festival Route 91 Harvest pero no resultó herida (Nicole Rapp).

Diana Litzenberg no sabe cuándo volverá a casa. No sabe cuándo caminará, cuando cesarán las pesadillas con sangre y balas, o cuando podrá estar entre una multitud sin que su respiración se acelere y broten lágrimas de sus ojos. “Sólo quiero ser feliz”, afirmó la mujer del condado de Orange, en tratamiento hace dos semanas después de perder la sensibilidad en su cuerpo mientras esquivaba las balas y los aterrorizados asistentes al festival de música Route 91 Harvest la pisoteaban. “No sé cuándo eso ocurrirá”.

Pero a veces, cuando su hermana y su hija no están allí para detenerla, no puede evitar sintonizar las noticias durante unos minutos antes de apagar la televisión. “Es demasiado. Todo el mundo tiene sus diferentes opiniones y sus diferentes dichos y versiones del tema. Sólo las personas que lo vivieron y quienes murieron saben lo que realmente sucedió", dice. "Sé lo que pasó. No necesito esto. Sólo necesito cuidar de mí”.

Traducción: Valeria Agis

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí