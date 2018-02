"Tú quieres lo mejor para tu hijo": las madres de Venezuela que cruzan la frontera para dar a luz en Colombia

"Feliz, feliz, no estoy. Yo pienso que uno no es feliz cuando no está donde uno quiere, pero tampoco estoy mal", indica María.

"Me hubiera gustado más que naciera y viviera como yo, en Venezuela, pero tampoco me parece malo que haya sido en Colombia", afirma la madre, mientras juega con las manos de la recién nacida.

Ya cesaron sus fuertes dolores de cabeza y cree que no tendrá mayores problemas en la recta final de su embarazo.

El segundo motivo que la llevó a dejar Caracas lo explica ella misma: "Uno quiere a su país, es el lugar donde uno nació y crió, pero dadas las circunstancias tuve que buscar otras opciones. Es bastante triste", lamenta Jacqueline.

Para Molleja es una ironía que su estado de gestación se haya producido justo en momentos en los que su país "no garantiza desarrollar un embarazo óptimo".

Así fue que esta caraqueña decidió marcharse, para dar a luz e inmediatamente después buscar trabajo en cualquier lugar de Colombia.

"Tú quieres lo mejor para tu hijo".

Todos los días

Consultadas al respecto, enfermeras en puestos de salud en Cúcuta cuentan que desde hace unos meses que no hay un día en el que no se vea una venezolana realizándose algún control o atención obstétrica, sin contar a las que ya se encuentran en el área de maternidad del hospital.

Y no es raro ver a mujeres con embarazos avanzados caminar por el Puente Internacional Simón Bolívar.

Sin embargo, no es una situación que ocurre únicamente en esta ciudad, sino que se produce en el resto de Colombia.

Incrementos significativos también se han registrado en ciudades cercanas a Venezuela como Maicao o Arauca.

También en Bogotá, uno de los principales destinos de los migrantes del país vecino, e incluso en Barranquilla.

El aumento de casos ha sido calificado como "sin antecedentes" por autoridades locales.

Esta situación, junto a las otras atenciones médicas a las que acceden venezolanos en Colombia, motivó al gobierno a aprobar un decreto que destina más de US$3,5 millones para servicios de salud a migrantes de países fronterizos.

Los recursos se destinarán principalmente para la atención de gestantes y niños, eventos como tuberculosis, VIH/SIDA, enfermedades transmitidas por vectores (leishmaniasis, chagas, arbovirosis), desparasitación, atenciones crónicas y salud mental.

El Ministerio de Salud colombiano informó que ante el "ingreso masivo de venezolanos a Colombia" presentará un plan básico de beneficios para extranjeros no afiliados al sistema de salud que incluirá atenciones de emergencias, prevención de enfermedades, controles prenatales y vacunas.

"No quiero volver"

A diferencia de María Granados y Jacqueline Molleja, la madre de Aarón David, Marcia Bautista, tiene que regresar a territorio venezolano.

Reside en la ciudad de Barinas (noroeste) y trabaja limpiando casas o "en lo que se pueda".

Poco después de quedar embarazada supo que necesitaría una cesárea.

"Estoy aquí por la situación que se vive allá. No se consiguen los insumos, ni las medicinas. No me alcanzaba para pagar una cesárea. Yo soy de bajos recursos y no tenía con qué pagar", relata Bautista a BBC Mundo.

La mujer indica que se animó a viajar hasta Cúcuta porque le llegó el rumor de que en Colombia "estaban colaborando a las mamás venezolanas" y así fue.

Después de ser atendida por primera vez, los médicos le dijeron que retornara en la semana 38 para la programación de su cesárea.

"Yo pensé que iba a dar a luz en Venezuela, porque tengo otro niño nacido allá", afirma Bautista, quien añade que es consciente de que sus problemas no han terminado.

Ahora ella con su esposo tienen dos hijos que alimentar.

"No quiero volver, pero tengo. A ver si después me vengo con el otro niño para acá".