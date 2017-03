"Sucedía en todo Perú": las historias de las víctimas de las esterilizaciones forzadas en gobierno de Fujimori

Los informes e investigaciones señalan que después no se ofreció ningún cuidado posterior.

"Hemos elegido el (nombre de) quipu para simbolizar este proyecto porque también estamos registrando información oral, lo que impulsa nuestra memoria colectiva para asegurar que las esterilizaciones no se olviden ", dice el sitio web del proyecto.

Los hombres y mujeres que fueron objeto del programa de esterilización fueron por lo general de origen humilde, hablantes indígenas de quechua, muchos de los cuales firmaron un documento escrito en español que no entendían.

Después de años de disputas legales, Vigo eventualmente ganó su caso y se le concedi eron daños de aproximadamente US$ 2. 5 00 en 2003 .

"No se trataba sólo de mis derechos, pronto me di cuenta de que esto era parte de una política nacional y había muchas otras mujeres involucradas ", señala.

Pero, a pesar de su nombre, el programa no siempre buscaba el consentimiento informado de los pacientes..

Ese fue el momento en el que ella escuchó a otro médico decir: "No, no puede tener más hijos. La hemos esterilizado".

"Había un médico tratando de consolarme diciendo: 'No te preocupes, todavía eres joven, puedes tener otro bebé'".

El bebé de Vigo nació con dificultades para respirar, sus pulmones no estaban bien desarrollados y murió poco después.

"Me evaluaron y decidieron llevar a cabo una cesárea de emergencia", afirma.

"Yo tenía 32 semanas de embarazo y no me sentía muy bien, así que fui a ver a mi médico ", recuerda.

"Yo quería tener más hijos, pero esa elección me fue quitada sin mi permiso", cuenta Vigo.

Las mujeres describen tener una sensación de marginación porque ya no pueden trabajar y creen que no tienen valor dado que ya no pueden tener hijos.

Muchas apuntan que sus relaciones se han deteriorado o se han desmoronado después de la intervención.

Hablar sobre las esterilizaciones forzadas sigue siendo considerado tabú para muchos en Perú, pero Lerner espera que el proyecto Quipu ayude a desafiar las actitudes.

"Queremos que las mujeres que participan en el proyecto Quipu entiendan que no están solas", afirma.

"Miles de ellas pasaron por la misma experiencia y merecen ser escuchadas".

Fujimori

En 2003, tres años después de que Fujimori fuera expulsado del poder, los fiscales peruanos comenzaron a investigar las acusaciones de esterilizaciones forzadas.

Desde entonces, varias investigaciones han sido abiertas y luego cerradas.

La más reciente fue archivada por segunda vez en diciembre de 2016, cuando un tribunal dijo que no había suficientes pruebas para entablar un proceso.

Actualmente, el expresidente Fujimori está cumpliendo una sentencia de 25 años de prisión por malversación de fondos y abusos contra los derechos humanos cometidos durante su década de gobierno.

Pero la mayoría de los esterilizados todavía están esperando la justicia.

Vigo reconoce que probablemente tuvo éxito en lograr una compensación debido a que, a de la mayoría de las otras personas que fueron esterilizadas contra su voluntad, ella es de clase media, tiene estudios y habla español.

A pesar de la compensación que ya ha recibido, Vigo dice que ella y los demás aún necesitan reconocimiento.

"Queremos obtener una compensación adecuada, pero no se trata sólo del dinero, sino de justicia por lo que ha sucedido", dice.

"Fue racista pensar que se puede dirigir a los miembros más pobres y más vulnerables de la sociedad y tomar decisiones por ellos. ¿Cómo es posible tratar a las mujeres así en el siglo 21? Ellos violaron nuestros derechos humanos y nuestro derecho a decidir nuestro futuro para Nosotros mismos".