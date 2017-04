¿Sigue mereciendo la escuela pública de Argentina la admiración del resto de América Latina?

Los argentinos estamos acostumbrados a que los demás latinoamericanos nos mofen o critiquen por diversas cosas… nuestro acento, nuestra arrogancia, nuestra obsesión con el psicoanálisis.

Pero hay una cosa que casi siempre se nos ha reconocido con admiración: nuestra cultura y educación.

La escuela pública argentina fue históricamente considerada de las mejores de la región, si no la mejor.

Por eso resultó tan extraño oír recientemente duras críticas sobre su estado, sobre todo por quién lo dijo: el propio presidente de Argentina, Mauricio Macri.

Macri sorprendió hace unos días, dando a conocer los resultados de la evaluación Aprender, un trabajo realizado a finales de 2016 para "conocer el estado" del sistema educativo argentino.

La evaluación -que el mandatario definió como la “más importante de la historia”- analizó los conocimientos educativos de alumnos de primaria y secundaria de 39.000 escuelas públicas y privadas de todo el país.

Y los resultados, según él, fueron “dolorosos”.

“Cinco de cada diez alumnos no comprenden textos”, resaltó Macri, quien también destacó que "siete de cada diez que terminan el secundario no tienen conocimientos de matemática”.

"La mejor manera de mejorar es saber adónde estamos parados, en qué estamos fallando”, señaló el jefe de Estado, al explicar por qué ordenó la evaluación.

Paro docente

Sus palabras fueron dichas en el contexto de una dura batalla entre el gobierno y un grupo de sindicatos de maestros que mantuvieron un prolongado paro en reclamo de aumentos salariales.

La medida interrumpió el primer mes de clases en gran parte de las escuelas públicas del país, algo que ocurre cada año cuando comienza el ciclo escolar.

Y hubo una frase que dijo Macri durante su presentación que resultó particularmente controvertida.

Al resaltar que en los colegios públicos hubo el doble de alumnos que no entendieron textos que en los colegios privados dijo que eso “marca otro problema de fondo que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela privada versus el que tiene que caer en la escuela pública”.

El hecho de que usara la despectiva expresión “caer en la escuela pública” generó una oleada de críticas contra el presidente.

Miles se volcaron a las redes sociales -algunos bajo el hashtag #Yocaí- para contar, con orgullo, que ellos se habían graduado de esa escuela pública que Macri estaba denostando.

“A la educación pública no se llega, no se elige, se cae por descarte, porque no queda otra”, escribió la periodista Nora Veiras en el diario Página 12, crítico con el gobierno.

“(El partido de gobierno) Cambiemos está decidido a modificar la matriz cultural del país (…) Para lograrlo tiene que aniquilar lo constitutivo de la conformación de la Argentina: la escuela pública”, acusó la periodista.

Y Vaieras no fue la única. Son muchos los que creen que las críticas de Macri a la educación pública esconden un deseo privatizador del ex empresario, famoso por haberse graduado de uno de los colegios privados de elite más prestigiosos del país, el Cardenal Newman.

Sin embargo, otros tantos salieron a defender al mandatario, e incluso a felicitarlo por decir algo que pareciera ser tabú en Argentina: que la amada educación pública está en crisis.

Desaprobado

Esa crisis no solo la evidencia la evaluación Aprender.

El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes -más conocido como PISA- que cada tres años realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), también reveló los problemas en la calidad educativa.

El último informe en el que participó Argentina, en 2012, mostró que más de la mitad de los chicos de 15 años (53,6%) no superaba el nivel mínimo de lectura, el 50,9% no entendía ciencia y dos tercios (66,5%) no podía resolver cálculos matemáticos.

El país se ubicó en el puesto 59 entre las 65 naciones evaluadas.

Varios vecinos latinoamericanos -Brasil, Chile, México y Uruguay- quedaron por encima de Argentina.

Si bien estos resultados muestran los problemas que afectan a toda la educación, tanto pública como privada, existen otras cifras que sugieren que la crisis más grande está en la escuela pública.

Según un estudio realizado por el académico y experto en políticas educativas Mariano Narodowski, ex ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (2007-2009), desde 2003 todo el crecimiento en la matrícula de la escuela primaria se dio en los colegios privados.

En los públicos la matrícula decreció un 9%, algo que nunca antes había ocurrido en Argentina.

Y los problemas no solo se ven en el ingreso al sistema escolar. También es grave el hecho de que la mayoría no termina el colegio.

El último censo nacional (de 2010) mostró que el 61% de los argentinos mayores de 20 años no había llegado a completar el nivel secundario, que desde 2006 es obligatorio.

La evidencia parece clara. Lo que no es tan claro es ¿a qué se debe la crisis?

¿Un tema económico?

¿Están los maestros muy mal pagos, como reclaman los sindicatos?

Depende de a quién se le pregunte.