Quebec: Vivir sin secuestros

Luka, Alexa y Diego, de nueve, cinco y tres años respectivamente, salen a jugar sin vigilancia a la calle frente a su casa en la provincia de Quebec.

Arianna Bustamente, universitaria de 23 años, regresa sola en taxi de madrugada cuando sale a una fiesta, en San José, Costa Rica.

Vivir con miedo a un robo violento o secuestro no es normal en otros países.

"(Como mexicanos) tenemos siempre el chip de que hay que cuidarnos; es triste, en verdad, porque uno entra ya en ese jueguito y te acostumbras mucho a estar pensando siempre en eso", lamenta Samuel Armin Gutiérrez, papá de Luka, Alexa y Diego, oriundo de la Ciudad de México, quien se mudó a Blainville, Quebec, en el 2007.

"Salgo a cualquier hora (...), ando siempre en transporte público; en taxi sola de madrugada y es seguro", afirma Bustamante, quien estudia el último semestre de Ciencias Geográficas en la Universidad Nacional de Costa Rica.

"En Costa Rica no es peligroso, prácticamente. No pienso en que me va a pasar algo en la noche. Aquí puedes andar con tranquilidad", enfatiza la estudiante.