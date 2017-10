Qué queda de la generosa herencia que Hugo Chávez le dejó a Nicaragua gracias al petróleo de Venezuela

La ecuación es sencilla: además de financiar numerosas inversiones, el dinero generado por los créditos petroleros venezolanos "ayudó a mantener programas sociales por casi ocho años", explica Juan Sebastián Chamorro, ex viceministro de Hacienda y director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES).

No es el único factor, pero el esquema de cooperación —que ha sido manejado como deuda privada y por lo tanto está libre de las restricciones y controles de los recursos presupuestarios— ciertamente fue clave para la reelección del líder sandinista en 2011 y 2016.

Evaluar el impacto de diez años de cooperación bolivariana con Nicaragua no es fácil. Seguir el rastro de todo el dinero facilitado por Venezuela hasta el año pasado, tampoco.

Bajando por la avenida con rumbo norte —"al lago", en la particular forma de dar direcciones que tienen los managuas— remozados espacios públicos y ambiciosos complejos deportivos le están inyectando nueva vida a la zona más afectada por el sismo.

En no poca medida gracias a la generosidad de Caracas.

No es un monumento particularmente elaborado: apenas su retrato pintado sobre dos planchas de metal recortado y recubierto con luces LED, que desde 2013 se alza en medio de una traficada rotonda llena de árboles artificiales.

Los críticos del gobierno sandinista denuncian que la naturaleza asistencialista de la mayoría las iniciativas financiadas con el dinero venezolano las hace útiles para ganar elecciones, pero no para lograr una reducción sostenible de la pobreza en un país que, con un PIB per cápita de nada más US$2.151, sigue siendo el segundo más pobre del hemisferio.

El "bono solidario" no ha sido el único de los programas que poco a poco ha pasado a ser financiado con fondos del Presupuesto General de la República, obligando a reducir el número de beneficiarios. Otros programas han tenido que ser modificados o simplemente cancelados.

Pero no hay duda de que el impacto más grande será sobre los programas sociales .

En la actualidad, sin embargo, los envíos de crudo desde Venezuela están virtualmente congelado s. Así que cuando las tuberías de "El Supremo Sueño de Bolívar" entren en funcionamiento muy probablemente no transportarán petróleo venezolano.

"Aunque dice todo el mundo que desde que se murió Chávez no hay nada ", lamenta.

Sus habitantes no se ponen de acuerdo sobre las veces que Chávez los visitó, aprovechando su cercanía al aeropuerto, pero todos recuerdan que el mandatario prometió US$ 8 millones para transformar el lugar en un barrio modelo , digno ejemplo de la cooperación bolivariana.

" Al menos ellos también hacen cosas por nosotros los pobres , no como los de antes", explica uno de ellos en el barrio Hugo Chávez de Managua.

Lo que es evidente, sin embargo, es que muchos simpatizantes sandinistas simplemente no creen en los señalamientos , mientras que a otros el tema simplemente parece no importarles.

La familia Ortega no acostumbra comentar sobre el tema, si no es para denunciar los señalamientos como motivados políticamente.

"Pero seguirle la pista ha sido difícil precisamente por eso, porque no había ninguna institución interesada en fiscalizarlo —pues aquí todos los poderes del Estado están controlados por el ejecutivo— y, tal vez lo más interesante, porque su manejo es un manejo familiar", agrega el experiodista de la revista Confidencial, ahora con el diario La Prensa.

"Ese dinero significó casi US$500 millones anuales, en promedio, fuera del presupuesto. Como periodista el tema me es atractivo porque se trata de recursos extrapresupuestarios que ningún presidente y ningún gobierno había tenido antes a la mano", le dice Enríquez a BBC Mundo.

Desde entonces, a pesar de las dificultades, este periodista de hablar pausado no ha dejado de seguir el rastro de los dineros de Alba Petróleos de Nicaragua ( ALBANISA ) , la empresa creada para administrar la cooperación petrolera venezolana.

En los últimos años, Octavio Enríquez no ha hecho sino acumular premios de periodismo, tanto fuera como dentro de Nicaragua: el Ortega y Gasset, el Rey de España, el Pedro Joaquín Chamorro, el María José Bravo…

La decisión del FIDEG fue ampliamente interpretada por analistas y expertos como un resultado de las presiones de un gobierno que no quiere ver minado el discurso oficial sobre reducción de pobreza con cifras poco halagüeñas.

Significativamente, la organización decidió posponer indefinidamente la presentación de su más reciente Encuesta de Hogares para Medir la Pobreza en Nicaragua —originalmente prevista para agosto de este año— "porque las condiciones no estaban dadas".

"Sin embargo, esta reducción se ha traducido en gente que pasó de 'pobre' a 'vulnerable' , y estos vulnerables son personas que pueden volver a caer en la pobreza si no tienen un empleo permanente, lo que significa que la situación no está completamente resuelta", explica.

Pastrán también deja claro que la comunidad esperaba beneficiarse más de los recursos facilitados por Venezuela.

"Algunos andenes están adoquinados, pero los otros están en el olvido. También hicieron la escuela, pero habían prometido una de dos pisos y esa solo tiene seis aulas", le dice a BBC Mundo.

Entre las críticas de la mujer —que parece ser uno de los pocos no sandinistas del barrio— también hay una que ha sido constante a los programas sociales financiados con la cooperación venezolana: el uso de criterios políticos para elegir a sus beneficiarios.

"A mí no me han tocado esos proyectos sociales. Algunos hasta casa recibieron, pero a mí ni una lámina de zinc me han dado. Sólo a la gente que anda con ellos le dan", asegura Pastrán ante la mirada divertida de una vecina que tiene decorada su casa con banderitas sandinistas.

La mujer, sin embargo, prefiere no hablar. Y el temor a ser manipulados por un periodista "extranjero" hace que muchos de los sandinistas del barrio también prefieran quedarse callados o hablar bajo condición de anonimato.

Pero uno de ellos ofrece lo que tal vez sea el resumen más completo de los beneficios de la cooperación venezolana en Nicaragua.

"Mire, la verdad es que con el Gobierno de Unidad y Reconciliación aquí hemos ganado todos", le dice a BBC Mundo.

"Ha ganado el pueblo, con los programas sociales, han ganado los empresarios, que también están haciendo reales, ¿y qué tiene de malo que también hayan ganado algo los sandinistas y hasta la familia del comandante?".

El verdadero legado

Ese planteamiento que puede ayudar a entender por qué en las últimas elecciones Ortega terminó imponiéndose con el 72,44% de los votos, cuando una década atrás regresó al poder con un 38%.

Aunque también hay otros factores que explican el abultado margen.

La oposición insiste en que las cifras de su victoria hay que tomarlas con pinzas dada la ilegalización de algunos partidos y la falta de confianza en el Consejo Supremo Electoral, evidente en el debate sobre el nivel de abstención en las elecciones de noviembre de 2016, que el CSE afirma fue del 31,8% y la oposición más del 70%.

Pero también está claro que la abundancia de dinero de la cooperación venezolana y la "bonanza" propiciada en parte por el auge exportador derivado del esquema petrolero también han ayudado.

La combinación ha ayudado a desmovilizar a numerosos sectores —como el gran empresariado— que en otras circunstancias les habrían plantado cara de forma más decidida al partido de gobierno.

De hecho, ese tal vez sea el mayor legado de Chávez a Nicaragua: un FSLN cada vez más consolidado en un país en el que, hoy por hoy, la mayoría no parece encontrar suficientes razones y alternativas para darle batalla. O que simplemente no quiere arriesgarse.

Aunque un cambio dramático en la situación económica podría modificar las cosas. Y con EE.UU. contemplando sanciones para el gobierno de Ortega, ese escenario no puede descartarse.

Por el momento, sin embargo, las estimaciones del Fondo Monetario apuntan a más crecimiento en el país centroamericano: 4,5% este año y 4,8% el año que viene.

En contraste, según el mismo FMI, la economía de Venezuela se seguirá contrayendo.

La herencia de Chávez parece ser mucho menos polémica en Managua que en Caracas.