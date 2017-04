¿Qué o quiénes son las temidas Águilas Negras y por qué las autoridades en Colombia dicen que no existen?

Sin embargo, Eduardo Álvarez, de la FIP, considera que no lo puede descartar.

Y una noticia reciente podría respaldar esta hipótesis.

La primera semana de abril un juez ordenó la detención domiciliaria de Marta Elena Díaz Ospina, defensora de derechos humanos, por cargos de fraude procesal, falsa denuncia y fraude a subvenciones, luego de que la Fiscalía determinara que un atentado que ella había denunciado en noviembre de 2016 probablemente nunca ocurrió.

Díaz Ospina no aceptó los cargos.

En cualquier caso, el director de seccionales y seguridad ciudadana de la Fiscalía, Luis González León, señaló que además de ese, otros tres casos en 2009 y uno en 2013 de amenazas y atentados fueron posiblemente denuncias falsas.

González León agregó que esas denuncias ocurrieron cuando la Unidad Nacional de Protección (encargada de proveer escoltas a personas en riesgo) estaba evaluando si continuar o no ofreciendo seguridad a quienes se presentaron como víctimas.

Sin acciones

Hay algo en lo que coinciden todas las fuentes consultadas: las amenazas firmadas Águilas Negras casi nunca anticipan una acción violenta.

La DIPOL no registró un solo caso de amenaza de esta "razón social" que se siguiera de un asesinato o un atentado.

Carlos Guevara, de la ONG Programa Somos Defensores, que compila una estadística de asesinatos de líderes sociales y defensores derechos humanos en Colombia, coincide.

Y explica que las entidades que sí cometen homicidios, como pueden ser el grupo posparamilitar Clan del Golfo (autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia) o la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) no utilizan panfletos amenazantes.

Esas sí son estructuras reales, con hombres armados, con líderes conocidos.

"A las amenazas del Clan del Golfo la gente debe tomarlas muy en serio, porque suelen ser seguidas por asesinatos", señaló a BBC Mundo Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, coincide.

De Águilas Negras dijo que es una entidad amorfa. En ese sentido, Camilo González Posso, de Indepaz señaló: "Hasta la fecha no ha habido una sola foto de un mando de las Águilas Negras".

No obstante, en la DIPOL dicen que muchas veces quienes envían los panfletos con la firma de Águilas Negras aprovechan una muerte para luego asociarla a la amenaza; todo consiste en maximizar el impacto temor.

Y en ocasiones ocurre que en vez de usar el nombre de Águilas Negras, le explicaron a BBC Mundo, utilizan el de las AGC en zonas donde saben que operan, para darle más credibilidad a la amenaza. Según la DIPOL las AGC, el Clan del Golfo, nunca usan panfletos para amenazar.

"Amigo de Pablo Escobar"

Desde las entidades no gubernamentales consultadas por BBC Mundo suelen cuestionar la voluntad estatal de investigar a fondo los panfletos de las Águilas Negras.

"Han estado detrás de más de 1.000 amenazas en los últimos cinco años", señaló Carlos Guevara, de Somos Defensores, quien cree que no se les da la importancia que merecen.

"El gobierno nacional siempre ha negado la existencia de esos grupos", le dijo a BBC Mundo.

En la DIPOL aseguran que por cada panfleto que conocen abren una investigación, pero en muchos casos terminan en callejones sin salida.

O bien porque los denunciantes se echan atrás cuando se quiere comenzar la indagación, o porque no es posible rastrear el origen de los panfletos (son dejados al pasar por alguien que no se logra identificar; o llegan desde celulares nuevos, de usar y tirar; o vienen de direcciones de correo electrónico creadas especialmente para ese fin, que no pueden vincularse a una persona) o por la congestión que existe en la Justicia, que no permite avanzar en la investigación.

En cualquier caso, BBC Mundo no pudo conocer una sola condena por amenazas que llevaran la firma de las Águilas Negras.

Y eso es clave, porque las autoridades y todas aquellas personas vinculadas con la protección de los derechos de los ciudadanos tienen claro que si no hay castigo, quien quiera intimidar usando esa "marca" lo seguirá haciendo sin temor a ser alcanzado por la justicia.

Como le dijo Álvarez, de la FIP, a BBC Mundo: "Es como si estuviéramos entre los 80 y 90 en Medellín y uno dijera que es amigo de Pablo Escobar".