¿Por qué Argentina no ha podido resolver sus mayores tragedias y crímenes en democracia?

"Tenemos una justicia enfocada en el formalismo del proceso por el proceso mismo, y no una enfocada en investigar y resolver; acá no importa la verdad y la investigación, sino las formas", explicó el funcionario, que viene del mundo académico y corporativo.

Y, según Poliarquía, otra encuestadora local, el 80% de los argentinos dice vivir al margen de la ley y el 43% aseguran estar dispuestos a violarla. Con una razón: porque el sistema judicial -dice el 33%- "no funciona".

En el Doing Business, un estudio del Banco Mundial que usa la mirada de abogados, Argentina está por encima del promedio regional en la sección de justicia, basada en demandas por incumplimiento de contratos.

Es difícil saberlo, porque no hay estadísticas estandarizadas de la región. La única forma de tener una idea, dicen los expertos, es ver los estudios de percepción.

Argentina tiene una profunda tradición de mirar al pasado. El trabajo de memoria y no repetición que hizo el país tras el sangriento régimen militar de los 70 y 80 es visto como un ejemplo a seguir en países con conflicto y dejó un vasto legado de derechos en el país.

"No hemos saldado nuestra deuda con la justicia", le decía a BBC Mundo un funcionario del ministerio de Justicia.

Y pasa con muchos otros, como la responsabilidad del gobierno en un choque de trenes (caso Once ), o la implicación del alcalde en el incendio de una discoteca (caso Cromañón ), o la culpabilidad de un joven en la muerte de 3 personas atropelladas (caso Pompeya ).

Los jueces federales argentinos son gente famosa. No necesitan introducción, hablan con la prensa y, muchas veces, tienen una suerte de filiación política. Que no es declarada, pero evidente.

El 60% de los reclusos en prisiones de la provincia de Buenos Aires, la más poblada y problemática del país, están bajo prisión preventiva, según cifras oficiales. El promedio de ellos dura 4 años detenidos sin condena y un 25% resulta luego inocente.

Renzo Lavin, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, explica que la ONG ha encontrado en sus análisis sobre acceso a la justicia que los argentinos tienen una relación muy distante con el sistema: "El juez nunca se cruza con las partes, no se habla el lenguaje del ciudadano, la gente prefiere antes que la ley buscar otras maneras de resolver los conflictos".

Aunque han habido varias iniciativas, Argentina no ha podido poner en marcha un código procesal penal a nivel nacional.

Y para los analistas eso tiene que ver, al menos en parte, con una resistencia de los jueces, que con una reforma de esta índole perderían poder, porque las investigaciones pasarían a manos de los fiscales, como ocurre en la mayoría de sistemas.

Desde el gobierno de Menem

La otra razón por la que, según especialistas, los casos graves no se resuelven tiene que ver con la politización de los juzgados, como revela "la servilleta de Corach".

Los análisis que se han hecho sobre las decisiones judiciales contra los últimos seis gobiernos muestran que solo se investiga o se sentencia hacia el final de los mandatos.

La sabiduría popular argentina dice que una de las estrategias de los abogados, sobre en todo en casos de carga política, es dilatar los juicios por décadas hasta que se extingue el delito por el paso del tiempo (se prescribe) y el acusado debe salir en libertad.

"¿Querés comprar algo barato? Comprate un juez argentino", me dijo un taxista hace unos días.

De los cientos de casos de corrupción que se han investigado en los últimos 20 años solo cinco tienen condena firme.

"Durante el gobierno de Menem los jueces pedían favores (dinero, viajes al exterior, puestos) al Ejecutivo a cambio de no investigar", asegura Román Lejtman, periodista judicial de larga trayectoria y autor de varios libros sobre el tema.

"Antes nuestros problemas eran los de cualquier país, pero con Menem eso cambió y luego con Néstor y Cristina (Kirchner) se profundizó, porque involucraron también a la Inteligencia", añade.

Casi al día siguiente de que terminó el gobierno de Cristina Fernández Kirchner los jueces federales reactivaron las causas de corrupción en su contra.

"No es necesariamente porque apoyen a Macri o haya una persecución política (como dice ella), sino que los jueces entienden el poder y entienden la política", dice Lejtman.

"No es que no haya evidencia ni que no se investigue, es que los tiempos de la justicia se manipulan dependiendo del escenario político", concluye.

Al sistema político inquisitivo y a la politización de la justicia los analistas añaden otros problemas, como la manera como se escogen los funcionarios judiciales ("a dedo") o que después del gobierno militar las fuerzas de seguridad quedaron sin incentivos ni capacidad para investigar.

"Nosotros (el gobierno) vamos a intentar cambiar este problema, que es muy estructural, muy de fondo, pero entendemos que va a tomar tiempo", asegura el ministro Garavano, cuyo plan de gobierno, precisamente, se llama Justicia 2020 y contempla reformas en lo penal (para evitar la lentitud) y lo institucional (para prevenir la corrupción), entre otras.

Seis de las 14 leyes de Justicia 2020 ya están en vigor, pero los cambios, añade Garavano, "los empezaremos a ver en unos 5 años".

Mientras tanto, las causas que conmocionan a Argentina seguirán sin versión oficial: inundadas en un mar de versiones, documentales, libros e interpretaciones; enfrascadas en una discusión pública, cotidiana e interminable sobre las pruebas, los actores y, más que nada, la política.

Volvamos al ejemplo de Menem, cuyo gobierno se ve como el origen de esta justicia desprestigiada.

El riojano de 86 años fue declarado culpable de contrabando de armas y ha sido condenado a 7 años de cárcel, pero está libre, lleva dos periodos de senador y es candidato por tercera vez.

Según las encuestas, lo más probable es que gane. Han pasado 22 años del inicio de la causa y el exmandatario aún no agota las instancias de apelación. Mientras no se sabe si es del todo culpable, Menem sigue siendo político.