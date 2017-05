"No soy fugitivo…No me he escapado de mi país": Alejandro Toledo habla sobre el pedido de arresto en su contra

El expresidente peruano, Alejandro Toledo, negó en Nueva York que sea un "fugitivo" o se haya "escapado" de su país, que reclama su captura, pero evitó precisar cuándo piensa regresar para enfrentar cargos por presunta corrupción.

Así fue el breve diálogo que BBC Mundo mantuvo este miércoles con Toledo, que presidió Perú entre 2001 y 2006, en el marco de un foro de la Fundación Mundial del Desarrollo que se celebró en la ciudad estadounidense.

- Usted ha dicho que sus huesos van a descansar en Perú. ¿Es una forma de decir que hasta el día de su muerte no piensa volver a Perú?

- Estoy diciendo que voy a ir, que mis huesos quedarán en Perú.

- ¿Cuándo va a ir?

- Cuando sea. Yo tengo una responsabilidad. Tengo 45 años en (la Universidad de) Stanford… En el mundo.

- ¿Hasta cuándo? Porque es una pregunta que se hacen muchos peruanos y es importante…

- Oiga, no voy a entrar en nada coyuntural.

- No es coyuntural. Es una cosa de fondo: usted habla del Estado de Derecho. La justicia de su país lo está pidiendo, tiene un pedido de prisión preventiva. ¿Por qué no da la cara?

- (Hace una pausa de algunos segundos, mirándome fijamente a los ojos, y luego responde). "Yo doy la cara. Yo no soy fugitivo. Yo estuve aquí cuando me avisaron de eso (el pedido de prisión). Yo no me he escapado de mi país, quiero que usted sepa. Se acabó. Y no le voy a responder nada más".

De esta manera el exmandatario terminó abruptamente la entrevista.

"Vergüenza e indignación"

El gobierno peruano indicó en las últimas horas que existen en el país dos pedidos de detención contra Toledo y que depende de la justicia de Estados Unidos decidir si acepta una solicitud de arresto con fines de extradición.

Toledo permanece en Estados Unidos desde que la primera orden de detención fue emitida, asegurando que está vinculado a la Universidad de Stanford, en California.

Efectivamente, la Universidad de Stanford le confirmó a BBC Mundo en febrero que Toledo estaba vinculado con el centro de estudios como investigador visitante.

"Stanford respeta el derecho de toda persona a un proceso debido. De haber un arresto, su estatus como investigador visitante se interrumpirá hasta el resultado del juicio", dijo el portavoz de Stanford Ernest Miranda en aquel momento.

Dicho pedido de detención fue dictado por un juez peruano ante sospechas de que Toledo recibió un soborno de US$20 millones para que se adjudicaran obras de una carretera interoceánica a la empresa brasileña Odebrecht.

La gigante latinoamericana de la construcción está en medio de un colosal escándalo de sobornos, que ha derivado en la prisión de diversos políticos en Brasil y ha salpicado a otros países de la región.

Además, Toledo enfrenta un segundo pedido de detención por presunto delito de lavado de activos mediante compras inmobiliarias.

La ministra peruana de Justicia, María Soledad Pérez Tello, dijo que ambos pedidos de detención podrían acumularse y afirmó que le provoca "vergüenza e indignación" que Toledo "se corra de la justicia".

"Uno no debe temer nada si cree que no ha hecho nada y si cometió un delito, que lo asuma", sostuvo Pérez Tello según medios peruanos.

"Pero creo que es una falta de respeto para el país que un expresidente esté en la lista de los más buscados utilizando su cuenta de Facebook para defenderse", agregó.

"Inocentes hasta que se prueben culpables"

El diálogo de de BBC Mundo con Alejandro Toledo se produjo en el marco de un foro sobre asociación público-privada impulsado por la Fundación Mundial del Desarrollo (World Development Foundation), una organización con presencia china y sede en Estados Unidos.

Toledo también asistió el martes a un evento sobre el mismo tema auspiciado por la misión permanente de Surinam ante las Naciones Unidas.

La invitación a Toledo, pese a la orden de captura que enfrenta, motivó una carta de protesta de la misión de Perú ante la ONU a Surinam, informó la Cancillería peruana.

Abordado por un grupo de periodistas este miércoles, antes de su diálogo con BBC Mundo, Toledo eludió diferentes preguntas sobre su situación procesal.

"No voy a hablar de eso. Estoy hablando de otras cosas, del futuro", dijo.

Sin embargo, algunos comentarios suyos parecieron aludir a los problemas que enfrenta ante la justicia de Perú.

"Hay que pensar en el futuro, pero en democracia, con el debido proceso, las reglas del juego. Todos son inocentes hasta que prueben culpables", dijo en un momento.

También se refirió a algunos reconocimientos que recibió durante el foro en Nueva York, al que asistió junto a su esposa, Eliane Karp: "Aquí me premian", dijo. "Allá los políticos hacen política".

En otro momento le deseó suerte al actual presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski. "Tengo gratitud porque ha sido mi ministro de Economía", comentó.