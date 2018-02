Los repatriados de Cuba: por qué miles de emigrantes están volviendo a la isla

El taxi amarillo estaciona sobre un charco de agua oscura, aplasta una lata de refresco desparramada en el suelo y obliga a detener un partidillo de fútbol de niños descamisados en la calle Obrapía de La Habana Vieja.

Del taxi baja Indira, mulata de 42 años. Cruza la calle y toca un timbre en el número 638.

El taxista apea una enorme maleta de ruedas, recibe su pago y se marcha. Al instante, los niños vuelven a correr detrás del balón.

La puerta se abre y una anciana pega un grito seco de alegría. Diecinueve años después, Dolores, una señora de 79 años, vuelve a tener delante a su única hija Indira.

Indira quiere volver a ser cubana, condición que había perdido, según las leyes migratorias de su país, por haber estado fuera de la isla en los últimos 19 años.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), 11.176 personas decidieron repatriarse en 2017, por debajo de los 14.000 que lo hicieron en 2016, récord desde que en 2013 el gobierno de Raúl Castro implementara una nueva reforma migratoria en el país.

"Esto indica el creciente interés de los ciudadanos cubanos para volver a residir de manera permanente en su país, lo que no les impide volver a viajar al exterior y hacer una vida normal como cualquier ciudadano de otra nacionalidad", dijo Ernesto Soberón Guzmán, director de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), en un programa informativo de la televisión nacional.

Con la reforma migratoria los cubanos residentes en el exterior pueden solicitar su retorno y residencia permanente en la isla, excepto los ciudadanos que hayan estado involucrados en "acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado" y los "que salieron ilegalmente del país a través de la Base Naval de los Estados Unidos en Guantánamo".

Además de flexibilizar algunas condiciones de retorno de los emigrantes, la reforma puesta en marcha en enero de 2013 incluyó la eliminación del permiso de salida para los cubanos.

Según datos de la ONEI, eso significó que cerca 820.000 cubanos hubieran viajado a tierras foráneas desde ese entonces. De ellos el 78% lo hizo por primera vez.

"La vida estaba muy dura aquí"

Indira se marchó de Cuba en 1999 cuando tenía 23 años y no encontraba la manera de salir adelante.

"Era joven y la vida estaba muy dura aquí. No había diversión, no había comida, no había nada", cuenta sentada en una silla en la sala de su casa, enseñando un diente de oro y con un ligero acento italiano poco natural.

"Me enamoré y me fui a Italia con un novio. Luego allá las cosas no nos fueron bien juntos, no nos entendimos y nos separamos", dice.

En 1999 conoció a Antonio Monti, un turista italiano de 64 años. Indira y unas amigas suyas se dedicaban a acercarse a hombres como él y pasar los días de diversión que pudieran.

"No éramos jineteras ni prostitutas. Nada más salíamos a divertirnos y si alguien se brindaba, pues ya. No importaba que fuera cubano o extranjero, aunque si venía de fuera mejor", explica Indira.

Las jóvenes se fueron a la playa y pasaron cerca de una semana con Antonio y sus amigos. Después de vacacionar unos días, los italianos volvieron a Europa y las muchachas regresaron al tedio de sus vidas.

"Antonio se fue, pero empezó a llamarme todas las semanas. Se había enamorado de mí. Regresó una vez más, pero solo, y luego ya la última vez vino y me dijo que si yo quería irme con él, a vivir a Italia", dice Indira con una sonrisa pícara.

A finales de 1999, Indira llegó a Italia y no fue hasta 2018 que regresó a Cuba.En todos esos años padeció la nostalgia y la pesadumbre de estar lejos de casa.

"No te puedo explicar lo que es eso, solo el que ha emigrado sabe lo que es. He sufrido, pero no me arrepiento, en Cuba es imposible vivir. Las cosas básicas para que un ser humano sea feliz no las hay, yo regresé momentáneamente por mami, para repatriarme y ayudarla con un negocio que le voy a montar. Pero aquí yo no vuelvo a vivir ni muerta", dice Indira.

Nuevos negocios

La mayoría de los cubanos que decide repatriarse tiene como objetivo aprovechar las nuevas oportunidades que se han abierto en la isla desde que el gobierno comenzó a admitir a mayor escala la presencia de la propiedad privada.

En general, los cubanos que regresan enfocan sus negocios en obtener ganancias del mercado inmobiliario y del turismo.

Este último, uno de los pocos aspectos positivos de la depauperada economía cubana, que ha sufrido una caída debido al paso del huracán Irma el pasado octubre, por las restricciones de la administración Trump para viajar a Cuba y por la crisis en Venezuela, cuyo gobierno ha frenado los suministros de petróleo.

Aunque el número de visitantes extranjeros aumentó durante 2017 en un 20%, en el pasado diciembre cayó un 10% y en enero ha bajado entre un 7% y 8%, según explicó a Reuters el presidente de Viajes Cuba, conglomerado cubano de agencias de viajes.

"Si bien hay un sobrecumplimiento en los visitantes extranjeros al país, no se cumple la estancia en los hoteles. También se aprecia una ligera disminución de la estancia media en Cuba", dijo en diciembre ante la Asamblea Nacional, Manuel Marrero, ministro de Turismo.

Y es por ello que, de 2015 a 2017, cuando viajaron al país 560.000 turistas, arrendadores cubanos ingresaron a través de Airbnb US$40 millones.