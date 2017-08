Las mujeres clave en la despenalización del aborto en tres causales en Chile

"No soy dueña de la verdad, no puedo decidir por otros", comenzó diciendo la doctora y diputada Karla Rubilar en el congreso en marzo del 2016.

La parlamentaria miró hacia las tribunas y respondió: "¡Y no me callo! No me voy a callar porque soy mujer y quiero defender lo que las mujeres sentimos". En una álgida sesión parlamentaria, la senadora fue el voto que permitió aprobar todas las causales, incluyendo la de violación.

"Muchas mujeres violadas van a seguir adelante con su embarazo, y las admiro. Pero no tengo por qué exigirle lo mismo a todas las mujeres si algunas no quieren hacerlo y han sido violadas, y por eso razón voy a aprobar también esta causal. He dicho", sostuvo.