La polémica por declaraciones del Papa Francisco que causaron una controversia en Venezuela

La crisis política que vive Venezuela derivó este fin de semana en una inesperada polémica entre la oposición venezolana y el papa Francisco.

Durante una conversación con los periodistas que le acompañaron en un viaje desde El Cairo hasta Roma, al pontífice le preguntaron sobre la posibilidad de que el Vaticano sirva nuevamente como facilitador del diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela, como el que se produjo y fracasó a finales de 2016.

En su respuesta, Francisco señaló que, al parecer, los cuatro expresidentes que sirvieron de facilitadores en noviembre pasado (José Luis Rodríguez Zapatero, de España; Leonel Fernández, de República Dominicana; Martín Torrijos, de Panamá; y Ernesto Samper, de Colombia) estaban abogando por relanzar la facilitación.

"Yo creo que tiene que ser con condiciones ya, condiciones muy claras. Parte de la oposición no quiere esto, y es curioso que la misma oposición está dividida, ¿no? Y por otro lado parece que los conflictos se agudizan cada vez más pero hay algo en movimiento, hay algo en movimiento", dijo.

Sus palabras causaron sorpresa y molestia en la oposición.

El excandidato presidencial y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, criticó las palabras del pontífice y señaló que la oposición no participará en un diálogo en el que no haya mediadores imparciales.

"Escuché unas declaraciones del papa, que habla de que la oposición está dividida, eso no es verdad. Habla como que si unos quisieran dialogar y otros no. Los venezolanos todos queremos dialogar, pero no estamos dispuestos a un diálogo (al estilo de) Zapatero", dijo en referencia al exmandatario español, a quien la oposición venezolana acusa de haber sido una pieza instrumental para favorecer los intereses del gobierno del presidente Nicolás Maduro en lugar de buscar la solución de la crisis en Venezuela.

En la mañana del domingo, Francisco volvió a hablar sobre Venezuela, aunque esta vez para pedir respeto por los derechos humanos y el fin de la violencia en ese país, dónde durante el último mes han muerto unas 30 personas durante las protestas contra el gobierno de Maduro, que han sido fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad.

"Hago un sentido llamado al Gobierno y a todos los estamentos de la sociedad venezolana para que eviten cualquier otra forma de violencia, que se respeten los derechos humanos y que se busque una solución negociada", dijo el pontífice ante miles de personas congregadas en la Plaza San Pedro de Roma.

Agregó que Venezuela vive una "grave crisis humanitaria, social, política y económica que está agotando a la población".

Unidad

Pese a ello, la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) emitió este domingo una carta en respuesta a Francisco, en la que niegan que existan divisiones en la oposición.

"Los venezolanos estamos hoy más unidos que nunca en torno a la demanda de un cambio político en el país. Y los factores que conforman la Mesa de la Unidad Democrática también lo están, tanto en sus propósitos como en sus acciones", dijeron.

"Los venezolanos nos sentimos defraudados por un diálogo sin resultados, en el cual la intención gubernamental ha sido más propagandística que sustancial, desprestigiando así a ese valioso instrumento e intentando, sin éxito, desmoralizar a la opinión pública y dividir a la coalición opositora", agregaron.

El texto enumera los siete objetivos incluidos en un manifiesto firmado por todos los partidos de la MUD, entre los cuales incluyen:

la restitución del derecho a elecciones con un Consejo Nacional Electoral imparcial y con la participación de los líderes políticos que están presos o inhabilitados;

la convocatoria a comicios presidenciales anticipados este mismo año;

el establecimiento de un cronograma para realizar las elecciones regionales que debieron haberse realizado en 2016.

"La Unidad, de manera unitaria y sin excepciones, ha dejado claro ante los venezolanos y ante el mundo que el único diálogo que se acepta hoy en Venezuela es el diálogo de los votos como único camino para destrabar la crisis y restablecer la democracia hoy secuestrada en Venezuela. En esto, de nuevo, querido Padre, no hay divisiones ni desunión en la Unidad venezolana", agregaron.

Poco después de divulgada la carta de la MUD, Capriles ofreció unas declaraciones en las que celebró las palabras dichas por el en la Plaza San Pedro.

"El Papa ha rectificado", dijo.

"El Papa también es un ser humano y los seres humanos, todos, nos podemos equivocar", agregó.

El antagonismo entre el gobierno y la oposición en Venezuela se ha exacerbado en las últimas semanas durante las cuales se ha producido una ola de fuertes protestas.

La oposición acusa al presidente Nicolás Maduro de haber instaurado una dictadura, mientras el gobierno afirma que la oposición intenta derrocarle promoviendo una intervención extranjera en el país.