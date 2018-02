La justicia británica confirma la orden de arresto en contra de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks

"No estoy involucrado en esa decisión, pero si Jeff Sessions quiere hacerlo, yo no tengo problemas ", le dijo a la agencia AP en una entrevista celebrada en abril de 2017.

"Persisten los rumores, si bien no confirmados, de que los estadounidenses están investigando si Assange le proporcionó a la Sra. Manning ayuda técnica para cometer el robo de secretos, lo que podría ser una base para enjuiciamiento", destacaba, en mayo pasado, el New York Times.

Estas no han querido confirmar ni negar la existencia de una posible orden de captura emitida por las autoridades estadounidenses y el año pasado el fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, dijo que el arresto del fundador de WikiLeaks era una prioridad en la lucha contra las filtraciones de secretos.

"Una vez en el tribunal, el acusado tendrá la oportunidad de argumentar una causa razonable. Ahí es cuando el Sr. Assange podrá argumentar eso ante la corte. No estoy convencida de que (la orden de arresto) tenga que ser anulada ", agregó.

"El Sr. Assange salió libre bajo fianza y no se entregó (al ser requerido), así que si no hay una causa razonable incurrió en un delito ", explicó la magistrada.

"De acuerdo con la legislación sueca, una investigación criminal se debe llevar a cabo tan rápido como sea posible. Para proceder con el caso, Julian Assange tendría que ser formalmente notificado de los delitos que se sospecha que cometió", explicó en su momento la fiscal sueca Marianne Ny.

"No podemos esperar recibir asistencia de Ecuador en ese aspecto. Por eso la investigación se discontinúa", dijo Nye, no sin dejar en claro que la decisión no debía interpretarse como un pronunciamiento sobre la inocencia o culpabilidad de Assange.

El gobierno de Ecuador, por su parte, ha hecho numerosos intentos por desbloquear la situación, desde permitir que el fundador de WikiLeaks fuera interrogado en su embajada británica hasta tratar de darle estatus de diplomático para darle inmunidad, lo que fue rechazado por las autoridades británicas.

Y el caso Assange ha sido descrito como "un problema" para ecuador por el actual presidente, Lenín Moreno. Pero después de más de cinco años y medio el país sudamericano difícilmente le dará la espalda, especialmente ahora que también es ciudadano ecuatoriano.