La curiosa historia de Sarah York, la niña estadounidense que se carteaba con el exgeneral Manuel Noriega

Andrea tenía alrededor de 14 años cuando revisando el álbum de fotos escolar de una amiga, algo extraño le llamó la atención.

Ella estaba en un internado de Estados Unidos a principios de los 90 y en esos días los teléfonos móviles no eran frecuentes. Todos guardaban sus recuerdos impresos.

"Había fotos de su familia en una zona rural de Michigan (EE.UU.)", recordó.

Pero entre las imágenes, algo diferente la sorprendió.

Ahí estaba su amiga Sarah, sentada con la familia de otra persona: la familia del general Manuel Noriega, el exlider panameño que murió el martes.

Andrea lo reconoció al instante.

En la década de 1980, Noriega fue el enemigo público número uno de EE.UU., por la lucha por el control del Canal de Panamá.

"Cara de piña", dijo Andrea Morningstar. Ese era el apodo que le habían puesto los detractores y que incluso los niños de la escuela conocían.

Un lindo sombrero

La amiga de Andrea era Sarah York, cuya niñez dio un giro inusual cerca de cuatro años antes, cuando escribió una carta a un hombre que vio en las noticias.

¿Quién era Noriega?Derechos de autor de la imagenAFPImage captionManuel Noriega murió el 30 de mayo a los 83 años.

Estudió en una academia militar en Perú y tuvo una relación de tres décadas con la CIA

Apoyó un golpe de estado para derrocar al presidente Arnulfo Arias en 1968

Ganó influencia tras el misterioso accidente aéreo que causó la muerte del General Omar Torrijos, convirtiéndose en gobernante de facto en 1983

Fue expulsado en 1989 después de una invasión estadounidense y fue encarcelado en EE.UU.

En 2014 fue llevado a una prisión panameña. Sin éxito demandó a la compañía detrás del videojuego Call of Duty por usar su imagen sin permiso.

La visita

En medio del intercambio de correspondencia y en lo que se trató del giro más extraño de la relación, Noriega envió una invitación para que ella y su familia visiten la Ciudad de Panamá, con todos los gastos pagos.

La visita se concretó en 1988, haciendo que la prensa internacional - desde The New York Times hasta The Guardian - estallara en críticas.

La gente acusó a la familia de falta de patriotismo y de apoyo a un régimen brutal.

Mientras que Noriega era señalado como explotador de una niña y de usarla en juegos políticos.

Después de que sus 15 minutos de fama se desvanecieran, Sarah calificó la visita como una extraña experiencia de vida.

Y continuó su vida normal, mostrando signos de talento musical y recibiendo una educación en artes, donde conoció a Andrea en el año que pasó en el internado.

Pero ella no estaba dispuesta a compartir esa historia hasta que Andrea apareció con las fotos.

"Tenía que preguntar y ella me contó a regañadientes", dijo Andrea.

"Pensé que era algo llamativo y divertido".

"Amar a tus enemigos"

Diez años después, Andrea había terminado la escuela de cine y estaba dispuesta a involucrarse en un programa de radio llamado "Esta vida estadounidense" (This American Life), famoso por su narración y popular en todo el mundo en su formato de podcast.

"Tenía un amigo de la universidad que era el productor y me enviaba las listas de temas", contó.

Cuando vio que el próximo programa se trataría del tema "Amar a tus enemigos" (Love Your Enemies), Andrea sabía que tenía la historia perfecta.

Sarah aceptó participar sólo si su amiga era la entrevistadora.

Los productores estuvieron de acuerdo pese a ser muy joven y no tener experiencia en radio.

El episodio "Amigo por correspondencia" (My Pen Pal), que salió al aire en el 2003, convenció a la audiencia. Abordaba el accionar de los buenos y malos de la prensa y la política; la inocencia y la curiosidad de la infancia; la propaganda y las múltiples realidades.

"Yo sabía que iba a tener mucha información sobre la historia del malo, así que ¿por qué no obtener la historia del malo por sí mismo?", se preguntó Sarah, durante la entrevista.

"Pero no sé si dije: 'Voy a ser el juez de todo esto'. Creo que fue más un veamos a ver qué pasa, o qué podemos averiguar".

El programa de radio hizo mención al brazalete de amistad que ella le hizo a Noriega en colores de camuflaje y sus recuerdos sobre la capital panameña: "Todo el mundo estaba diciendo mi nombre".

Ira Glass, conductor del programa, le dijo a la BBC que todavía recordaba ese programa.

"Cuando me enteré de que Manuel Noriega había muerto, lo primero que recordé fue este episodio de 2003, que reveló un lado de él personal y sorprendente.

Sus motivos para iniciar un intercambio de correspondencia con un estadounidense de 10 años eran claramente para beneficiarse.

Pero la forma en que se desarrolló todo esto muestra un lado privado del hombre que me fascinaba y supongo que a cualquiera que lo vio en las noticias en los años ochenta".

Realidades diferentes

En la actualidad, Sarah vive en Minesota, se dedica a la música y tiene dos hijos.

Pero todavía prefiere no hablar públicamente de su antiguo amigo.

"Creo que es complicado", dijo Andrea quien ahora es artista y cineasta.