La angustia de los miles de venezolanos que temen ser deportados tras solicitar asilo en Estados Unidos

"Piensan que con llegar y hablar de que la situación está caótica en Venezuela, ya califican", le dijo a BBC Mundo Andrea Martini, abogada y expresidenta de la sede del sur de Florida de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés).

"Pero para solicitar asilo hace falta reunir pruebas, testimonios... es un asunto muy complejo que no debe tomarse a la ligera".

Martini señaló también que muchos no se asesoran con profesionales calificados, sino con notarios o asociaciones sin experiencia.

Los altos niveles de criminalidad en Venezuela suelen ser el motivo que empuja a muchos a abandonar el país, pero haber sido víctima de un secuestro o de un robo, advierte Martini, no necesariamente constituyen una prueba para que te den asilo.

Es el caso de José, quien pidió omitir su apellido de este reportaje por seguridad.

"No tengo pruebas, de eso estoy claro. Me vine porque me habían robado varias veces mi negocio y hacías la denuncia, la policía hacía un espectáculo y al final no resolvía nada. El seguro no nos pagaba. Llegó un momento en que pensé: 'O cierro este negocio o busco qué hacer'", dijo.

El comerciante de 26 años entró en Estados Unidos con su pasaporte portugués y pidió asilo en noviembre del año pasado. Hace unos días le llegó por correo el aviso de su entrevista con inmigración para la semana entrante.

"Me sorprendió porque los venezolanos pasan años aquí antes de esa entrevista. Yo realmente no tengo un plan b; si me dicen que no, tendré que ver si lo intento en otro lado".

Como José ingresó a Estados Unidos como ciudadano portugués, tendrá que demostrar que también es perseguido o tiene temor de serlo en el país europeo.

Si llegasen a negarle el asilo, su caso pasaría a una corte de inmigración donde un juez decidiría sobre su deportación.

De los 133 casos de venezolanos que llegaron a las cortes en 2016, solo 27 fueron aprobados.

"Si te deportan, las chances de regresar a EE.UU. con cualquier visado son casi nulas", advirtió la abogada Andrea Martini.

"Quisiera tener mi situación clara"

Ese es el temor más grande de Rociris Toro, quien lleva tres años esperando la entrevista con el USCIS.

La medida de priorizar las entrevistas para las solicitudes más recientes le preocupa.

"Yo quisiera tener mi situación clara. Es una incertidumbre cada día no saber qué puede pasar con mi familia", le dice a BBC Mundo.

Toro cuenta que salió de su país tras las protestas de 2014, luego de que los "colectivos" -agrupaciones sociales adheridas al gobierno que han sido calificadas de violentas- "me amedrentaron y amenazaron por ejercer mi derecho a la libre expresión".

En ese tiempo, Toro tuvo una hija y teme que una posible deportación la separe de ella.

Reclama también que, pese a gozar del beneficio de una autorización de trabajo, a su hijo de 12 años le han negado protección médica por su situación migratoria irresuelta.

Cree, además, que como la crisis en Venezuela se ha recrudecido, esto "podría influenciar a los agentes a que consideren más el contexto de los casos nuevos que de los otros".

"No tiene mucha lógica"

Martini argumentó que el cambio en la programación de entrevistas "no tiene mucha lógica".

"Que empieces por los casos más recientes y luego revises los más antiguos es asumir que las solicitudes de los últimos meses son mayormente frívolas o fraudulentas, cuando en realidad eso es muy variable y depende del caso", dijo.

Puso como ejemplo la llegada de colombianos a EE.UU. a principios de los 90. "Mientras más empeoraba la situación allá, más gente pedía asilo aquí".

Según Martini, la nueva estrategia no necesariamente resuelve el tema de la sobrecarga de solicitudes, sino que es más bien "una forma del gobierno para crear miedo, de decir que no van a ser tan flexibles ya", dice.

El USCIS expuso, sin embargo, que la medida no fue ideada por el gobierno de Trump.

"Ese enfoque de programación de entrevistas estuvo vigente entre 1995 y 2014. Ahora volvemos a él para evitar que se sigan aprovechando de la sobrecarga de solicitudes", dijo Marilu Cabrera, vocera de la agencia.

Líderes políticos estadounidenses, como el senador republicano Marco Rubio, han llamado al gobierno federal a que otorgue a los venezolanos el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) considerando la crisis venezolana.

Pero hay quienes creen que, en el contexto de la administración Trump, esta posibilidad luce lejana.

"Este gobierno eliminó el TPS para Haití, Nicaragua y El Salvador, así que dudo mucho que dar ese beneficio a los venezolanos sea una prioridad en la política migratoria de Trump", dijo Martini.