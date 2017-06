Khorgos, la "nueva Dubái" que nace en un desierto de Kazajstán y con la que China reafirma su poderío en Asia

"Kazajstán quiso aprovecharse de la oportunidad de genera ingreso por otra vía que no fuera el petróleo", explicó Rustam Qobil, productor uzbeco del Servicio de Asia Central de la BBC.

"Por una parte es una excelente oportunidad para Kazajstán para participar del comercio entre China y Europa pero para los vecinos no lo es tanto", señaló Venera Koichieva, periodista kirguís del Servicio de Asia Central de la BBC.

Y Lyuba no es la única que se queja.

"Como mi madre no tiene tiempo porque trabaja día y noche, no podemos ir a ninguna parte".

"No hay nada que hacer aquí en Nurkent, la mayoría está en Zharkent", se lamenta Lyuba Osipova, la hija de Galina.

"Cuando llegué aquí por primera vez, no había mucho. Ni siquiera tenían estas grúas. Sin embargo, muy pronto empezaron a aparecer como hongos después de una lluvia. Las primeras tres grúas se levantaron en cinco meses. Muy rápidamente", comentó la operadora de grúa Galina Osipova, una de 200 empleados en Khorgos.

"La gente algunas veces pregunta qué es un puerto seco. Es básicamente un puerto sin agua. En lugar de tener barcos atracando, tenemos trenes", dijo a la BBC Karl Gheysen, ex director ejecutivo del Portal Khorgos.

Pero no todos están tan optimistas con el proyecto. Particularmente las pequeñas repúblicas vecinas de Kazajstán, que empiezan a sentir el impacto en su propio comercio y sospechan del dominio chino en la región.

No estamos hablando de una simple estación de tren con un par de bodegas.

Hace siete años allí no había nada. Unas estepas áridas bordeadas por montañas inhóspitas y un desierto en la frontera entre China y Kazajstán.

"Hace dos años estuve en Nurkent (la nueva ciudad). Había apenas unos 100.000 habitantes. Sospecho que los chinos estarán poblándola ahora".

Según la revista Forbes, hace dos semanas Pekín firmó un acuerdo donde estará recibiendo 49% de los ingresos de Khorgos.

Entretanto, se espera que DP World, el gigante conglomerado del transporte fletado, con base en Dubái, esté invirtiendo en el proyecto.

DP World es asesor del portal, y su asociación le daría más proyección a Khorgos, pues este mismo grupo administra el puerto Jebel Ali y la zona franca de Dubai, que disparó el crecimiento de esa próspera ciudad en la península arábiga que se conoce hoy en día.

"No va a ser una Dubái, con todo el glamur y el brillo de los rascacielos y todo lo demás", advierte Karl Gheysen. "No obstante, estamos construyendo una sociedad en un lugar donde no había nada".