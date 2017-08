“Ha sido una situación abrumadora y muy difícil de olvidar, horrorosa”: el testimonio de un enfermero

Albert Tort sabe lo que es atender a personas en riesgo de muerte en su labor como enfermero en el área de emergencias de un hospital de Barcelona.

Pero lo que vio la tarde del jueves en el céntrico paseo de Las Ramblas le pareció una escena "horrorosa".

Acudió a auxiliar a las decenas de personas que fueron víctimas del ataque con una furgoneta -reivindicado por el autodenominado Estado Islámico- que dejó al menos 13 muertos y un centenar de heridos.

A lo largo de unos 300 metros, Tort vio decenas de personas heridas y otras ya fallecidas. La imagen le hizo estremecerse como pocas veces le ha ocurrido en su vida.

"Llegué cuando la zona estaba acordonada. A un policía le dije que era enfermero y me dejó acceder", le cuenta a BBC Mundo minutos después del "ataque terrorista", como lo catalogó la policía de Barcelona.

Caminó unos 50 metros hasta que encontró a un hombre tirado en el suelo, el cual "parecía que estaba entrando en estado de choque".

Su condición requería el uso de un desfibrilador para la reanimación cardiorrespiratoria inmediata, el cual pudo ser conseguido con los bomberos que estaban en el lugar.

En un momento, los esfuerzos de Tort y otro auxiliar médico con el que estaba llegaron a un punto crítico.

"Hemos estado más de 30 minutos intentando reanimar a ese chico italiano, que tenía 41 años, y ha fallecido", dice Tort con pesar.

Cuerpos por doquier

Con sus años de experiencia, que lo han llevado a ser presidente del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona, Trot trató de seguir con su labor de auxilio en Las Ramblas.

Se sobrepuso al fallecimiento del italiano, pero en el camino solo encontró más momentos de frustración.

"Conforme iba bajando, había personas que ya estaban tapadas (fallecidos) porque los servicios sanitarios no habían podido hacer nada con ellos", dice.

A pesar de la amplia coordinación de servicios de emergencia, había heridos de gravedad que yacían en el suelo a lo largo de cientos de metros, explica.

"Con el otro chico, con el que estábamos haciendo la reanimación anterior, nos encontrábamos cuerpos con los que ya no se ha podido hacer nada", añade.

El punto en donde estaba la furgoneta usada para el ataque era donde más personas heridas y muertas encontraron.

"Hemos hecho todo lo que hemos podido, pero realmente ha sido una situación abrumadora y muy difícil de olvidar, porque la situación era horrorosa, horrorosa", explica.

Las Ramblas

El ataque ocurrió alrededor de las 17:00 (15:00 GMT), un momento en el que Las Ramblas está colmado de turistas y de barceloneses que trabajan en el área.

El icónico paseo está situado en el centro de Barcelona y además de ser visitado cada año por millones de turistas de todo el mundo, es el querido corazón de la ciudad para sus habitantes.

"Yo era un ciudadano que venía de la playa y que vive al lado de Las Ramblas, y ha sido mucho más difícil que cuando estoy trabajando en el hospital", dice el enfermero.

"Cuando vas a ayudar, dando todo lo que sabes, hay momentos que me ha sido muy complicado tener entereza y poder estar donde estaba. Había momentos que me he pasado francamente muy mal".