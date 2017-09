"Esto ha sido el terror": el enojo y frustración de venezolanos varados durante días en el aeropuerto de Miami

Enojo, frustración, cansancio, desesperación.

Eso es parte de lo que se respiraba la mañana de este lunes en una sala del Aeropuerto Internacional de Miami, donde decenas de venezolanos han estado viviendo desde hace una semana.

"Esto ha sido el terror", lamenta Yilian, quien ha estado con Dorian, de 82 años, durmiendo sobre una sucia alfombra junto al mostrador de Santa Bárbara Airlines.

La aerolínea venezolana se vio obligada a cancelar los vuelos de la ruta Miami-Caracas (la única que cubren), del 7 al 11 de septiembre, por la presencia del huracán Irma en el Caribe y el sur de Florida.

Por ello más de 300 pasajeros, la mayoría venezolanos, se quedaron sin asiento en los vuelos que se reanudaron desde el martes 12, y unos 60 no tuvieron otra opción que acampar en el aeropuerto.

Conforme pasan los días, la frustración va en aumento. "Aquí lo que hemos tenido durante estos días es una crisis humanitaria. La gente está en esa alfombra asquerosa, que le ha dado alergia", explica con enojo Yulimar Molina.

"Hubo una señora que sangró por la nariz. Hubo un señor que tuvo una crisis de nervios porque su hijo se le murió en Caracas y él tenía que llegar. Hubo otra señora que le dio un ataque de nervios y se tiró en el piso", relata Molina.

Con indignación, varios pasajeros que hablaron por separado con BBC Mundo indicaron que una mujer embarazada tuvo que ser trasladada a un hospital en donde, según saben, perdió a su bebé.

Santa Bárbara Airlines aseguró en un comunicado que ha programado "vuelos especiales" para los pasajeros varados en Miami, pese a no tener obligación de hacerlo por haber ocurrido "causas ajenas a la aerolínea", como lo es un huracán.

Y les ha prometido a las decenas de pasajeros varados que este martes por la mañana, ahora sí, volverán a Caracas vía Santo Domingo, en República Dominicana.

Crispación

Con las maletas como pared y la ropa acomodada en el piso, algunos de los pasajeros que no tienen familiares en Miami o no pueden pagar en un hotel han pasado las noches en el aeropuerto.

Han compartido la comida y la necesidad de una ducha ha sido resuelta, con pena, en los sanitarios del aeropuerto.

Pero para varios las incomodidades de esta situación no son tan preocupantes como el hecho de que muchos están al borde de sus límites de estancia legal en Estados Unidos, lo que pone en riesgo sus visas.

"Yo estoy al límite de la legalidad. Yo el 21 tengo que estar fuera del país y no me resuelven, no es culpa mía. Y en migración me dijeron que no pueden hacer nada", dice Juliany Macedo.

"¿Y si me dañan mi estatus legal por culpa de su ineptitud? Hay muchísima gente así", reclama la joven de 23 años.

La molestia de muchos pasajeros se debía a que Santa Bárbara Airlines no había ofrecido alguna solución e incluso hubo confrontaciones verbales que requirieron la presencia de la policía.

"Se hizo una lista de espera. Éramos casi 350 personas y el martes (12) salieron dos vuelos pero eran de la gente que tenía boleto para ese día. Los que quedamos atascados por Irma, no nos podíamos ir", explicó Macedo.

"La gerente que estaba ese día fue muy grosera. Ese día la señora salió y nos rompió la lista que hicimos en la cara", afirmó, un hecho que otros pasajeros dicen haber atestiguado.

"Siempre nos amedrentaban con la policía", acusó María Cohelo.

Esperanza

La gerente de Santa Bárbara Airlines, Monique Bahuaud, apareció al mediodía de este lunes afuera del mostrador de la aerolínea e intercambió unas palabras con algunos pasajeros.

Le reclamaban que la aerolínea haya anunciado en su web que ha habido "vuelos especiales" para los pasajeros varados, pero en realidad han embarcado a pasajeros rezagados por la sobreventa de asientos.

Cuando BBC Mundo se acercó a entrevistarla dadas las acusaciones de los pasajeros, Bahuaud se retiró al interior de su oficina.

Sin embargo, el auxiliar de seguridad de Santa Bárbara Airlines Yasser Martínez dio un mensaje que cambió las caras de muchos pasajeros.

"Mañana se van a primera hora, todos los que están aquí -dijo, haciendo énfasis en esto último-. El que no está aquí, no podemos hacer la gestión", les advirtió.

Los pasajeros tenían una lista de unas 65 personas que han estado presentes en el aeropuerto.

Miedo a retirarse

Luego de este anuncio, los pasajeros comenzaron a hacer una fila e inició la documentación de equipaje, unas 16 horas antes del vuelo prometido para la mañana del martes.

Yilian se apresuró a tomar sus maletas, pues dijo que el martes pasado estaba en el número 52 de una lista de 300 pasajeros y debido a que salieron del aeropuerto a tomar una ducha perdieron su lugar.

"Cuando regresamos nos habían sacado de la lista. Y entonces nos anotaron de última", dijo.

Uno de los pasajeros nombraba a las personas anotadas en la lista para realizar el proceso de documentación y obtener su boleto para la mañana siguiente.

Pero Yulimar Molina no estaba. Los pasajeros gritaban su nombre por toda la sala, pero no había respuesta.

Todos compartían el temor de que ella y sus hijos se queden más tiempo en esa desesperante situación que los ha tenido viviendo en el aeropuerto durante varios días.