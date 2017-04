El preocupante aumento de asesinatos de líderes sociales en Colombia que las autoridades no logran detener

Eso recuerda Jorge Restrepo, del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC): "Indudablemente ha habido de tiempo atrás un fenómeno de violencia política y no depende necesariamente del conflicto ni del proceso de paz".

"Es importante tener en cuenta que no es sólo esta gente la que está siendo asesinada " , le aclaró a BBC Mundo Todd Howland, representante en Colombia de esa oficina de las ONU, "sino miembros de organizaciones políticas que no necesariamente están en un rol de liderazgo".

No todos dan los mismos números que Somos Defensores.

Muchos otros no corrieron la misma suerte que Gómez.

"Si yo no hubiera estado en la casa él se desangra y muere" , dijo.

"En este caso esa sistematicidad no ha sido documentada", le había dicho a principios de marzo a BBC Mundo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

¿Qué hay detrás de esos homicidios entonces? "Son causas locales, es lo que hemos podido hasta el momento establecer", señaló.

"Para nosotros sí hay sistematicidad", le dijo a BBC Mundo Alejandro Malambo, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). "Pasamos de una cuestión regional a dinámicas regionales, donde esa sistematicidad se desdibuja".

Carlos Alfonso Negret Mosquera, defensor del pueblo, consideró que los casos: "Son generalizados, no sistemáticos, porque la sistematicidad de esos eventos y esos delitos atroces la debe definir la Fiscalía".

Y, hasta el momento, la Fiscalía no ha utilizado esa definición.

Al hablar de sistematicidad, la CCJ y otras organizaciones recuerdan lo ocurrido en los años 80 con el partido de izquierda Unión Patriótica (en el que había miembros de las FARC), miles de cuyos miembros fueron asesinados.

Para Howland, sin embargo, es prematuro hablar de una acción centralizada, como lo que ocurrió con la Unión Patriótica.

Sin embargo, le aclaró a BBC Mundo: "No es fácil decir tampoco que no hay conexión, porque 46% de los casos que verificamos el año pasado se relacionan con una dinámica específica; no se puede decir que son casos individuales".

La responsabilidad del Estado

"No creo que haya un grupo de personas que se sienten a decir: 'Matemos a esta gente porque no nos gusta la paz'", le dijo a BBC Mundo Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos

"Pero obviamente", aclaró, "matar líderes sociales sí está generando una sensación en las comunidades y en la opinión pública de que no hay ningún impacto positivo de la paz".

Somos Defensores, cuestionó la verdadera capacidad del gobierno y el Estado de hacer frente a estos asesinatos.

Por su parte, Gaviria recordó que en marzo de 2016 el gobierno conformó un grupo especial en cabeza del ministro del Interior para abordar este problema.

Mirando las cifras, todavía parece no haber dado resultados; tampoco parecen alcanzar los mecanismos de custodia, como los que provee la Unidad Nacional de Protección en torno a 6.500 personas (cifra que maneja la oficina de Gaviria).

Gaviria admitió que que los perpetradores todavía no sienten que sea costoso matar a un líder. Para que eso cambie -sostuvo- son cruciales las investigaciones y las condenas.

Según cifras de su oficina, la Fiscalía está intentando revertir en esto. Ya avanzaron cerca del 39% en las investigaciones de los casos de 2016 que han priorizado; tienen cuatro sentencias y tres casos en juicio, más diez en investigación.

Pero la entidad investigativa, explicó Gaviria, también tiene dificultades: testigos que tienen miedo de hablar, limitaciones para acceso las pruebas (muchas veces los homicidios ocurren en zonas remotas) y la ralentización de los procesos por las decisiones de los jueces (lentitud en dar audiencias, autorizar capturas).

Como sea, para Howland, de la ONU: "El Estado colombiano tiene la responsabilidad de proteger los derechos de todos sus ciudadanos; segundo, tiene una responsabilidad específica de proteger a los defensores de derechos humanos".

William Castillo Chima

No ocurrió con William Castillo Chima.

De 43 años era integrante de Marcha Patriótica y líder de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (AHERAMIGUA).

En el municipio de El Bagre, en el departamento de Antioquia, a las seis de la tarde del lunes 7 de marzo de 2016, unos hombres entraron a la tienda donde estaba sentado tomando un refresco.

Con armas cortas le dispararon en la cara y en el pecho.

Poco antes había salido de una reunión con la administración departamental y municipal en la que hablaron del plan de desarrollo local.

Era un muy activo líder social, le dijo a BBC Mundo Camilo Villamil, también de AHERAMIGUA: "Siempre impulsó las denuncias a los grupos armados, a los grupos paramilitares, a las fuerzas del Estado, casos de corrupción".