El "playboy" africano que usando "magia negra" se quedó con US$242 millones

"No sé bajo qué régimen legal se casaron, pero él la llamaba esposa", dice Fine. "Y ella sabía que había muchas otras esposas en África, Miami y Nueva York".

Para entonces, Sissoko estaba muy lejos. Uno de los beneficios de su plan era que no necesitaba estar en Dubái para seguir recibiendo dinero.

Fue entonces cuando un hombre salió de una habitación diciendo que un espíritu acababa de atacarlo. Y le advirtió a Ayoub que no enojara al espíritu, porque su dinero no se duplicaría.

Sissoko donó grandes sumas de efectivo a buenas causas y los jueves salía a repartir dinero a personas sin hogar, recuerda el profesor H. T. Smith, uno de sus abogados defensores.

"¿Es un Robin Hood moderno?¿Por qué robarías dinero y lo regalarías? No tiene ningún sentido", dijo.

"El (diario Miami) Herald hizo una historia y no quiero exagerar, pero dijeron que regaló unos US$14 millones en solo 10 meses".

Sin embargo, cuando llegó el juicio, Sissoko ignoró el consejo de sus abogados y se declaró culpable.

Tal vez pensó que esto causaría menos preguntas sobre sus finanzas.

La sentencia fue de 43 días de prisión y una multa de US$250.000 que pagó el Banco Islámico de Dubái.

Después de cumplir solo la mitad de esta sentencia, recibió libertad anticipada a cambio de un pago de US$1 millón a un albergue para personas sin hogar.

El resto debía cumplir arresto domiciliario en Malí.

El fraude

En ese momento, los auditores del Banco Islámico de Dubai comenzaron a notar que algo andaba mal.

Finalmente, Ayoub confesó a un colega que faltaban 890 millones de dirhams, el equivalente a US$242 millones.

Fue declarado culpable de fraude y condenado a tres años de cárcel.

Y se cuenta que se sometió a un exorcismo con la intención de curarse de su creencia en la magia negra.

Sissoko, en cambio, nunca enfrentó a la justicia.

En su ausencia, un tribunal de Dubái lo sentenció a tres años por fraude y practicar magia.

Interpol emitió una orden de arresto y sigue siendo un hombre buscado.

Durante 12 años, entre 2002 y 2014, Sissoko fue miembro del parlamento en Malí, lo que le dio inmunidad.

Y en los últimos cuatro años estuvo protegido porque Malí no tiene tratado de extradición con ningún otro país.

"Soy pobre"

La periodista de la BBC Brigitte Scheffer voló a Bamako, la capital de Malí, para encontrarse con personas que conocieron a Sissoko.

"La última vez que lo vi, hace dos o tres años, le hice una maleta con ropa. Si no daba regalos, no era feliz. Es su estilo. Le encanta dar cosas a la gente", le dijo su costurera a Scheffer.

También encontró a su chofer, Lukali Ibrahim, quien le aseguró que a Sissoko "le gusta ayudar a las personas con sus problemas".

En Bamako, a Scheffer le pasaron el dato de que Sissoko podía estar viviendo cerca de su pueblo natal en la frontera de Malí con Guinea y Senegal.

Después de un largo viaje se encontró con una casa que se ajustaba a la descripción y allí estaba Babani Sissoko, de unos 70 años, rodeado de guardias armados.

Aceptó una entrevista.

La atmósfera era tensa y ligeramente surrealista, describe la periodista. Él comenzó a narrar su llegada al mundo.

"Mi nombre es Sissoko Foutanga Dit Babani. El día en que nací todas las aldeas se incendiaron. Los aldeanos se pusieron a gritar: 'Marietto ha tenido un niño'".

Luego habló sobre sus esfuerzos para reconstruir la aldea, que comenzó en 1985 y sobre el dinero que ganó que llegaron a ser US$ 400 millones, dijo.

Al ser consultado por los US$242 millones que había recibido del Banco Islámico de Dubái, Sissoko respondió: "La historia de esos US$242 millones es un poco loca".

"Los hombres del banco deberían explicar cómo perdieron todo ese dinero.No es solo ese hombre (Ayoub) quien autoriza las transferencias. Varias personas tienen que hacerlo".

Cuando se le preguntó si había hechizado a Mohammed Ayoub como éste afirmó en el juicio, Sissoko respondió que solo conoció al banquero cuando fue a pedir el préstamo para el auto, pero negó el robo.

"Si una persona tuviera ese tipo de poder (magia negra), ¿por qué iría a trabajar? Puede quedarse donde está y robar en todas las orillas del mundo", dijo.

Sissoko también aseguró que ya no poseía la fortuna que en algún momento amasó. "No, ya no soy rico. Soy pobre", afirmó a la BBC.

Desafiando a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), Sissoko pasó los últimos 20 años huyendo.

Y nunca estuvo un día en la cárcel por el robo del banco con magia negra.