"El Papa faltó a la verdad": Juan Carlos Cruz, el chileno abusado sexualmente por Fernando Karadima

Bueno yo no sé, eso es lenguaje del Vaticano, pero yo creo que cuando mandan al investigador número uno del Vaticano, que ya destrozó a Maciel, que ha estado en los casos más importantes, entonces no creo que sea chacota, no es chiste.

Él me llamó de parte del Papa. Me dijo que había hablado con el Papa y que no quería entrevistarme por Skype porque a él le gustaba conversar cara a cara y que prefería venir a Filadelfia o donde yo le dijera.

No porque yo sea más importante que nadie, pero el tema era muy importante. Y al ser entregada por su asesor más directo, no me cabe duda que la leyó.

El tema era absolutamente espinudo en el Vaticano. Entonces me extraña mucho que una carta entregada por el cardenal O'Malley al Papa y que el Papa la haya guardado con las 8.000 cartas que le llegan… me parece raro.

El Papa. Pienso que desgraciadamente el Papa está mintiendo. Puede ser que no haya leído la carta, pero eso me parecería muy raro.

Me parece bien. Yo lo agradezco. Queriendo o no queriendo, nos ha hecho un bien.

Ahora, si él se la entregó al Papa y él no la leyó, entonces no puede echar al agua a su jefe.

No. No ha querido hablar. Es que lo pone en una situación bien incómoda porque si O'Malley se le entregó al Papa y el papa la leyó, entonces queda mal con el Papa.

Después que el Papa vino a Filadelfia, O'Malley me llamó y, entre otras cosas, me dijo que le había entregado la carta.

No. Yo sigo siendo católico. Voy a misa todos los domingos. Yo quiero a mi iglesia, tengo grandes amigos sacerdotes y sé que hay muchos más sacerdotes buenos que malos. Yo no voy a dejar que ellos me ganen, ni que me quiten la fe en dios.

"El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar", dijo el papa Francisco durante su visita a Chile en enero de este año.

"No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia", aseguró el Pontífice.

Esas palabras fueron el origen de un escándalo que provocó la indignación de víctimas de abusos sexuales en Chile -que acusan al obispo Barros de ocultar los crímenes sexuales cometidos por el sacerdote Fernando Karadima- y una posterior disculpa pública de Francisco.

Después de todo, a inicios de 2015 Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Karadima, le escribió directamente al Papa quejándose por el encubrimiento de Barros y otros obispos.

Y según su versión, y otros testimonios, esa carta le fue entregada en abril de 2015 al cardenal estadounidense Sean O'Malley, quien a su vez se la hizo llegar al pontífice.

O'Malley, quien es arzobispo de Boston y preside la Comisión para la Protección de los Menores, no dudó en criticar las palabras del Papa, calificándolas de "una fuente de gran dolor para los sobrevivientes de abusos sexuales por parte del clero o de cualquier otro criminal".

Y es que de la culpabilidad de Karadima ya nadie duda, después de que el sacerdote fuera hallado culpable en 2011 por el Vaticano y la justicia chilena de abusar de adolescentes durante las décadas de 1980 y 1990.

Barros, sin embargo, niega haber sido testigo y encubridor de los abusos sexuales perpetrados por Karadima, tal como afirman Cruz y otras de las víctimas.

Y a raíz de la polémica, el Vaticano encomendó a Charles Scicluna -el arzobispo de Malta, considerado el "mayor experto en crímenes sexuales en el interior de la Iglesia Católica"- que viajara a Chile y Estados Unidos a "escuchar" a quienes cuestionan al actual obispo de Osorno.

Por eso Scicluna se reunirá con Juan Carlos Cruz este sábado en una parroquia de Nueva York.

Y en vísperas de ese encuentro, BBC Mundo habló con Cruz, quien acusó al Papa de faltar a la verdad y también hizo duras acusaciones contra varios miembros del episcopado chileno.

BBC Mundo contactó a cada una de las personas que aparecen nombradas en la entrevista que publicamos a continuación y buscó la versión del Vaticano.

Pero fuentes de la Santa Sede dijeron que no tenían "previsto añadir nada de momento".

Mientras, desde la Conferencia Episcopal de Chile aseguraron que no tienen "comentarios a los asuntos referidos" y desde el Arzobispado de Santiago señalaron que "por ahora el Arzobispo no hará declaraciones al respecto".

En la última visita a Chile el Papa dijo que la denuncia contra el obispo Barros era una calumnia. Después se disculpó, pero no se retractó de sus declaraciones. ¿Cómo se siente cuando el jefe de la Iglesia católica dice que sus denuncias contra el obispo Barros son falsas?

Me dolió tremendamente en su momento. No solo por mí, sino por tantas otras personas que querían contar su historia. Y cuando ven que el jefe de todo, el Papa, trata así a las víctimas, nadie quiere hablar porque no quieren ser tratados como él ha tratado a otras víctimas.

Es muy tremendo. Es la táctica más antigua de la iglesia, cuando pensábamos que ya habíamos pasado y estábamos en otro terreno, el Papa está echando el reloj para atrás en mucho tiempo.

José Andrés Murillo, James Hamilton y usted -tres de las víctimas de Fernando Karadima- hicieron una declaración pública después de la visita del Papa a Chile.

En el fondo dijimos que nosotros manteníamos lo que habíamos testificado desde el 2005. Que el obispo Barros veía los abusos como un sicario de Karadima. Que cometía abusos psicológicos también porque literalmente torturaba psicológicamente por orden de Karadima.

No nos van a amedrentar por decir la verdad, aunque sea el Papa.

¿Le llamó la atención que fuera el propio Papa el que calificara sus denuncias como calumnias?

Sí. Mira, nosotros estamos acostumbrados a que el cardenal Errázuriz -que es de las personas más malas que me ha tocado conocer en mi vida- nos mienta, nos denoste y nos trate mal. Y los obispos de (la parroquia de Santiago) El Bosque, porque no es solo Juan Barros el que veía todo esto, sino también Tomislav Koljatic y Horacio Valenzuela. Entonces no solo era él.

Estamos acostumbrados a que ellos nos denosten y nos mientan y nos traten mal, especialmente el cardenal Errázuriz. Pero oírlo de labios del Papa… eso duele.

Usted dice que le envió una carta al papa el año 2015 denunciando al obispo Barros por estar presente cuando se producían los abusos por parte de Karadima, por encubrir lo que estaba ocurriendo.

Sí, estaba Barros y Tomislav Koljatic y Horacio Valenzuela, que se han salvado como jabonados, pero igual vamos a testificar en contra de ellos.

Yo tenía una relación especial con Barros porque éramos cercanos. Aparte de torturarme psicológicamente, veía los abusos y además violó mi secreto de confesión con Karadima.