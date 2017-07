El extraordinario viaje de los cubanos que se quedaron varados en Serbia tratando de entrar a la Unión Europea

"El principal problema para muchos de los cubanos es que llegaron a Serbia, no directamente desde Cuba, sino a través de otro país. Desde Montenegro sobre todo, y Serbia considera a Montenegro como un país seguro. Es difícil para nosotros como abogados el argumentar contra la asunción de que Montenegro es un país seguro", le explica a BBC Mundo Nikola Kovacevic, abogado del Centro de Derechos Humanos de Belgrado, una ONG que facilita asistencia legal gratuita a los migrantes.

"Le dije a mi pareja: yo no lo voy a intentar más. Ni en Hungría, ni en Rumania, ni en Croacia. Me quedo aquí y que sea lo que Dios quiera " , cuenta.

Me dice que salieron de Cuba "hartos de tanta represión contra los gays y los disidentes " con destino a "cualquier lugar de la UE".

Pero no es fácil que los números reflejen fielmente la cantidad real de estos migrantes -de cualquier origen- ni las condiciones en que se encuentran.

Es cierto que la mayoría sigue eligiendo Estados Unidos como destino principal, pero tanto la antigua Unión Soviética como la ex Yugoslavia fueron aliados de Cuba . Años después, Rusia, Serbia y Montenegro, herederos de esos Estados socialistas, mantienen las puertas abiertas para los viajeros procedentes del país caribeño.

El periplo de los cubanos, en cambio, puede parecer insólito. Pero no lo es.

En Krnjaca, Jenly y Leandro comparten una habitación con cuatro literas con otro cubano. En los barrotes y las escaleras de las camas hay ropa tendida y huele a limpio.

Con cierta nostalgia, Jenly muestra la foto de su carnet de identidad cubano. Se la tomó antes de cortarse el pelo en Krnjaca.

Cada hueco de este espacio escaso está aprovechado: sobre una pequeña estantería, tres móviles conviven con los productos de aseo de tres personas. Bajo la mesa de escritorio, varias maletas, un recordatorio de que el viaje no ha terminado.

En esos diez metros cuadrados, Jenly pasa la mayor parte de su día. Fuera, dice, sufre intimidaciones por parte de otros residentes.

"Trancado en mi cuarto las 24 horas. Mi pareja ha intentado suicidarse dos veces. Al principio nos escupían en la puerta. Gargajos todo el tiempo. Y se pasan la noche entera tocándonos a la puerta para que no durmamos, como para molestarte y que te vayas de aquí", cuenta.

Krnjaca alberga hoy a cerca de 1.000 migrantes. Casi la mitad son niños. Algunas familias llevan aquí más de dos años.

"Los residentes reciben tres comidas diarias, techo y asistencia médica. Entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche pueden entrar y salir libremente", dice Marko Opacic, coordinador del centro que, como los otros 17 del país está gestionado por el Comisariado Serbio para los Refugiados.

Belgrado, la capital serbia, está a unos 15 minutos en bus: lo suficientemente cerca como para poder desplazarse cada día. Lo bastante lejos como para que uno de los mayores centros de acogida de refugiados del país funcione como un ente autónomo, casi como un pueblo aparte.

II. Adasevci, el "motel yugoslavo"

El Motel Adasevci -un edificio de ladrillo amarillo y aspecto desolado en la autopista que une Belgrado y Zagreb- vivió sus días de esplendor en tiempos de la antigua Yugoslavia, antes de que la guerra entre Serbia y Croacia a principios de los 90 obligara a abandonarlo.

Hoy, sus oficinas, comedores y salas de recreo son un centro para refugiados donde se alojan casi 1.000 personas. Su capacidad oficial es de 450.

Adasevci parece varado en tierra de nadie. Lo rodean campos infinitos de maíz, girasoles y manchas de bosque.

Sid, el pueblo más cercano, está a 15 kilómetros.

Para muchos, este es un punto de tránsito donde recuperar fuerzas a un paso de la frontera. Y donde esperar.

Detrás del motel se instalaron grandes carpas blancas con alrededor de 40 literas dobles cada una. En estos galpones de plástico viven los solteros. Bajo un sol de justicia y con más de 30 grados en el exterior, el calor dentro es asfixiante.

Las destartaladas habitaciones del edificio principal albergan a las familias.

En una de ellas residen desde hace 10 meses Tania Pérez Mederos y su esposo Roberto Luis Beltrán con sus hijos de 13 y 10 años. Conviven en el mismo espacio con otra hija de Tania, embarazada de 9 meses, su esposo y su hijo. Siete en total.

Cuatro camas componen el parco mobiliario de la estancia. Dibujos de los niños y fotos de la familia en Cuba, pegadas con curitas, dan un punto de hogar a las paredes lisas.

Tania y Roberto Luis tuvieron una dulcería por cuenta propia en La Habana.

"Los inspectores en Cuba ven que tú te estás buscando tu dinero y ellos también quieren su parte. El último viaje les dije que no les iba a pagar más. Y le dije a mi esposa: vamos a vender la casa y a sacar pasaje para Rusia", indica Roberto Luis.

Una vez en Moscú, "ya con internet", la familia siguió hasta Serbia.

"No sabíamos cómo estaba la situación aquí con el tema de los inmigrantes. En esa página no me metí. Miré el mapa nada más", confiesa.

Roberto Luis asegura que no intentaron cruzar a la UE de forma ilegal: al ver la valla y escuchar los perros en la frontera de Hungría temió por la seguridad de sus hijos y prefirió no arriesgarse.

Pidieron asilo en Serbia y se apuntaron a la lista a partir de la cual Hungría va llamando a unas 50 personas por semana. Esa estrecha rendija es prácticamente la única esperanza de entrar legalmente en la UE.

Cuando le preguntamos si se arrepintió de salir de Cuba, la respuesta de Roberto Luis, como la de todos los entrevistados para este reportaje, es rotunda:

"Para Cuba no volvemos. No nos arrepentimos. Sabemos que después de todo esto va a venir algo bueno".

III. Sid, la última gran escala

En los alrededores de la estación de tren de Sid -la última parada serbia de una línea de ferrocarril que une Belgrado con Zagreb, la capital de Croacia- el español con acento cubano se mezcla con el farsi, el pashto o el árabe.

Mairovis Valoria -pantalón corto, camiseta de tirantes, gafas de sol- espera en la ciudad fronteriza una nueva oportunidad para tratar de cruzar a la UE. El éxito reciente de tres compañeros la anima a seguir.

Sid, una ciudad agrícola de poco más de 14.000 habitantes a escasos cinco kilómetros de Croacia, es vista por muchos migrantes como la última escala de su viaje en Serbia.

Cuando habla, Mairovis ríe. Y las dos cosas -hablar y reír- las hace a todas horas desde que se despierta.

"Me levanto y estoy de buen humor. Es un don, ¿qué voy a hacer, llorar? Yo creo que me ayuda a caer bien a la gente", dice.

Mairovis no solicitó asilo en Serbia, ni siquiera se inscribió en un centro para refugiados.

Oriunda de la Isla de la Juventud, salió de Cuba hace un año cansada, dice, de "las políticas del régimen castrista de y de políticos corruptos".

"En lo económico no tengo ningún problema porque la mayoría de mi familia está fuera de Cuba", apostilla.

En la isla dejó a su hija y a su esposo con la intención de ir a Barcelona, donde tiene una tía.

Tras pasar por Moscú, voló a Montenegro y desde allí, cuenta, trató sin éxito de cruzar a pie a Croacia por los montes de Bosnia Herzegovina. Después, también a pie, entró en Serbia siguiendo las vías del tren y a través del bosque.