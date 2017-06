El "chiste machista" que obligó al expresidente y candidato Sebastián Piñera a pedir perdón

"Bueno muchachos, me acaban de sugerir un juego muy entretenido: es muy sencillo, todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas, y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos. ¿Qué les parece muchachos?".

Con este chiste el expresidente Sebastián Piñera cerró un acto de campaña realizado el fin de semana en Linares, una ciudad de poco más de 80.000 habitantes ubicada 300 kilómetros al sur de Santiago.

La broma desató las carcajadas del público ubicado en el Teatro Municipal de la ciudad. Distinta fue la reacción este martes, cuando los dichos del expresidente empezaron a circular en video.

En redes sociales, tertulias radiales y declaraciones políticas, las risas del salón se convirtieron en ácidas críticas.

"Hasta cuando aguantamos que la violación sea un tema de 'tallas'. Y de un candidato a la presidencia!!!", escribió la exlíder estudiantil y diputada comunista Camila Vallejo.

La broma de Piñera encontró respuesta en la presidenta Michelle Bachelet, exdirectora de ONU Mujeres, quien expresó en Twitter: "Una violación es expresión de la mayor violencia contra las mujeres. Bromear con eso es despreciarnos a todas y no es aceptable".

En un comunicado público firmado por las mujeres del conglomerado de gobierno -que incluye a los partidos socialista, comunista y demócrata cristiano- los dichos del candidato se consideraron "sexistas y machistas" y se aseguró que la broma "caricaturiza el sufrimiento de miles de mujeres".

Disculpas

En medio de una larga jornada de incesantes críticas, el propio Piñera pidió disculpas a través de la red: "Me disculpo por una mala broma que no afecta mi aprecio y respeto por todas las mujeres".

"Lamento el aprovechamiento político que ha generado", agregó.

Piñera es el candidato mejor posicionado en las encuestas con miras a las elecciones presidenciales chilenas del próximo 19 de noviembre.

Sin embargo, el empresario y político que gobernó Chile entre los años 2010 y 2014 todavía debe asegurar su nominación como carta del bloque centro derechista de oposición "Chile Vamos", donde compite con otros dos candidatos.

En el proceso de primarias también se miden por primera vez las fuerzas del nuevo "Frente Amplio" formado por movimientos ciudadanos y sectores de izquierda fuera del gobierno de Bachelet.

Desde ese sector, Beatriz Sánchez, periodista y una de las candidatas que más rápido ha subido en las encuestas, aseguró que "el machismo de Piñera retrata su mirada al país".

En medio de la polémica que causaron sus dichos, en horas de la tarde el comando de Piñera emitió un video filmado por la esposa del expresidente, Cecilia Morel, una de las figuras mejor valoradas en el entorno del candidato.

Indignación

"Sebastián ya pidió disculpas", afirma la ex primera dama chilena en un mensaje de 32 segundos. "Las chilenas saben del compromiso que él tuvo y seguirá teniendo por el avance de sus derechos", agregó y remató asegurando que lo inaceptable "es el aprovechamiento político que hace este gobierno".

No es el primer chiste de Piñera que le genera críticas de machismo.

El 2011, el empresario dijo: "¿Sabe cuál es la diferencia entre un político y una dama? Cuando el político dice "sí", quiere decir "tal vez". Cuando dice "tal vez", quiere decir "no" y cuando dice "no", no es un buen político. Cuando una dama dice que "no" quiere decir "tal vez". Cuando dice "tal vez" quiere decir "sí", cuando dice "sí", no es una dama".

"Lo que antes causaba risa, ahora causa indignación", declara a BBC Mundo la antropóloga Carolina Franch, experta en género y cultura, a raíz de la polémica por el comentario de Piñera.

"El chiste es un muy buen lugar para entender que la cultura machista está muy asentada en el país. Y para ver que, a pesar de los cambios legales y jurídicos y las nuevas herramientas de denuncia, el chiste sigue siendo el lugar donde expresamos lo que no podemos decir".