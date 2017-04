Criado en EE.UU. por un militar que masacró a su familia y otras 200 personas en Guatemala

"A los 15 días de la masacre tuve la oportunidad de pasar por allí. Y donde antes corrían niños, jugaban fútbol, se oían himnos que adoraban a Dios -un pastor solía predicar con altoparlantes-, se veían palomas y vacas, ya no había nada", recordó.

"Usted no me conoce", comenzaba el correo que cambiaría la vida de Óscar Alfredo Ramírez y con el que arranca también el documental.

"No nos dio la oportunidad de presentarnos y demostrarle que no éramos guerrilleros, que no conocíamos a ningún guerrillero".

Ríos Montt

Hasta ahora, sólo un puñado kaibiles ha sido condenado en Guatemala en relación a la matanza, cada uno a 6.060 años de cárcel.

Otros tres están en prisiones estadounidenses, condenados por violar leyes migratorias. Entre ellos está Jorge Sosa, cuyo juicio presenció Óscar Alfredo Ramírez en 2014. Y se sospecha que varios más viven en EE.UU.

De allí fue deportado a Guatemala Santos López Alonzo, quien como Óscar Ovidio Ramírez Ramos secuestró a uno de los niños de Dos Erres,Ramiro Osorio, y la fiscalía lo acusa ahora de crímenes contra la humanidad, asesinato y sustracción de menores.

Y este 31 de marzo, dos semanas antes del estreno del documental Finding Oscar, la jueza Claudette Domínguez ordenó otro juicio contra Efraín Ríos Montt, quien gobernó el país de facto entre 1982 y 1983, por su posible rol en la masacre.

Ríos Montt, quien tiene hoy 90 años, ya fue sentenciado a 80 años por genocidio en 2013, pero el máximo tribunal guatemalteco anuló el fallo por un "error de procedimiento". Y sus abogados aseguran que padece demencia.

En las más de tres décadas que duró en conflicto interno, destrozó Guatemala y dejó 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 100.000 desplazados, de acuerdo a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, nombrada por Naciones Unidas.