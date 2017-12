Cómo el brutal asesinato de una niña indígena a manos del arquitecto Rafael Uribe enfrentó a Colombia

Pero Rafael Uribe Noguera, quien no contaba con antecedentes penales, no estaba en la escena del crimen.

No se trataba de la vivienda habitual del arquitecto, que quedaba a unas pocas cuadras, sino de un departamento dúplex de su familia que se encontraba vacío y en proceso de arriendo, en el que en la noche del domingo 4 de diciembre se halló el cuerpo sin vida de Yuliana.

Pronto se vio claro que la ciudadanía no iba a permitir que el crimen de Yuliana quedara impune.

Muchos creían que Rafael Uribe Noguera -un hombre apuesto, soltero y de buena familia- podría eludir su responsabilidad, como había sucedido en el pasado en Colombia en tantos otros casos que involucraban a personas de clase alta "bien conectadas".El hecho de que se señalara a los hermanos del asesino -Francisco y Catalina- como encubridores (todavía deben ser juzgados) y que el guarda de seguridad del edificio en el que murió Yuliana se suicidara en extrañas circunstancias a los pocos días de la muerte de la niña, no hizo sino aumentar los temores de que no se llegara a esclarecer lo sucedido.

Al día siguiente de producirse el crimen, tras hacerse públicas las identidades de la víctima y de su asesino, surgió un clamor popular exigiendo que se hiciera justicia, con miles de ciudadanos pidiendo en la calle y en las redes sociales que la muerte de la niña no quedara impune.

No necesité que me diera más detalles.

"En el departamento del piso de arriba encontraron muerta a la niña Yuliana Samboní ", me dijo.

La expresión seria de su cara me hizo entender en seguida que no se trataba de nada bueno.

Esta pregunta me la hizo a finales de octubre un amigo mientras almorzábamos en el departamento que yo había alquilado a través de internet para pasar unos días visitando Bogotá.

Horas antes se había trasladado en un taxi junto a su hermano Francisco -abogado que trabajaba en uno de los bufetes más conocidos de Bogotá- a una clínica privada por sufrir una aparente sobredosis de drogas.

Fue en esa clínica en la que dos días después, postrado en su cama y llevándose las manos a la cabeza, Uribe Noguera oyó los cargos que las autoridades presentaron en su contra: secuestro simple, acceso carnal violento, tortura y feminicidio agravado.

Las pruebas eran contundentes. Además de las grabaciones de las cámaras de seguridad que mostraban a la pequeña Yuliana con vida en el interior del vehículo del arquitecto, se hallaron en el auto de este y en su departamento prendas de la víctima y restos de su ADN en el cuerpo de la pequeña.

Con el paso de los días se fueron conociendo otros detalles del caso, que apuntaban a que Francisco y Catalina Uribe podían haber ayudado a su hermano a alterar la escena del crimen y a eliminar pruebas -como los mensajes de texto del celular del sospechoso-, lo que hizo aumentar la indignación popular.

También se hicieron públicos detalles de la vida personal de Rafael Uribe, quien, según algunos relatos, era dado a los excesos con el alcohol, las drogas y las mujeres.

Tras ofrecer diferentes versiones de lo ocurrido, a mediados de enero de 2017 Rafael Uribe Noguera se declaró culpable y tres meses después fue condenado a 51 años de cárcel, pena que a principios de noviembre le fue aumentada hasta los 58 años.

Un año después de la muerte de Yuliana, sus padres, quienes hace meses regresaron al Departamento del Cauca, esperan todavía recibir una compensación económica de parte de la familia Uribe Noguera.

Los hermanos del asesino -Francisco y Catalina- están a la espera de ser enjuiciados por presunto encubrimiento.

Dos países

"En este caso, por los detalles que se conocen, parece que la familia de Uribe Noguera pensaba que estaba en la vieja Colombia", me cuenta el periodista colombiano de BBC Mundo Juan Carlos Pérez Salazar.

"Colombia es un país muy clasista. En grandes ciudades como Bogotá el poder se acumula en unas pocas familias y la gente que pertenece a esas familias está acostumbrada a manipular la ley", asegura.

"Hay un dicho muy viejo en el país que dice que 'la justicia es para los de ruana', que son los campesinos. O sea, que solo se aplica la justicia a la gente pobre".

Según Pérez Salazar, "en este caso había detalles que apuntaban a que podía haber impunidad y que hacían pensar que la familia del asesino creía que estaba por encima de la ley".

"Hace 20 o 30 años posiblemente hubieran logrado que el acusado saliese libre. (…) Pero este fue un asesinato muy simbólico y muchos ciudadanos y medios lo siguieron con atención, lo que hizo que hubiera un escrutinio importante sobre la justicia y que esta finalmente terminara condenando a Uribe Noguera".

"Yo no recuerdo un caso parecido, resuelto con esta rapidez y contundencia".

Pérez Salazar cree que esto demuestra que "pese a los grandes problemas de desigualdad, violencia y clasismo que todavía existen, Colombia es de alguna manera un país nuevo que está en proceso de cambio".

Para el periodista de BBC Mundo, este caso también es un reflejo de dos de los grandes males que todavía aquejan a Colombia, como son el racismo y el machismo.

Niños desprotegidos

La muerte de Yuliana Samboní vino a engrosar la larga lista de feminicidios que se producen cada año en Colombia, la mayoría de los cuales -hasta un 90%, según cifras oficiales- quedan impunes.

El hecho de que la víctima de Rafael Uribe Noguera fuera una niña de tan solo 7 años de edad también puso de relieve otro grave problema al que tienen que hacer frente las autoridades: el de la violencia contra los menores.

"Alrededor del 2,5% de asesinatos en el país tiene a los niños como víctimas. Eso significa que hay muchas más Yulianas de las que no se habla", explica Luz Alcira Granada, responsable de derechos de la niñez en Colombia de la organizaciónSave the Children.

"Hay muchos casos que lamentablemente quedan en el anonimato y no son juzgados como indica el Código de la Infancia y la Adolescencia que se aprobó hace una década. A veces porque no hay denuncias y en otras ocasiones porque el sistema es lento, no opera con la celeridad necesaria".

Para la representante de Save The Children, en el caso de Yuliana se logró hacer justicia "gracias a la presión de los ciudadanos, los medios y las organizaciones sociales".

"Lo triste es que se perdiera una vida como la de Yuliana, una vida sesgada por un hombre que creía que podía hacer lo que quería porque era una niña pobre e indígena. Pero su caso sentó precedente y esperamos que sirva para que haya justicia para otras niñas".

Hermanos a juicio

La atención está ahora centrada en el juicio al que se someterán los dos hermanos del asesino, quienes están acusados de ocultamiento de material probatorio y favorecimiento de secuestro.

Según la fiscalía, el día del crimen, Francisco y Catalina Uribe en un principio, no alertaron a la policía de que su hermano podía encontrarse en el departamento familiar en el que se halló el cuerpo de Yuliana.

Además, estuvieron en ese departamento durante cerca de dos horas junto al arquitecto mientras la policía intentaba localizarlo, hasta que lo trasladaron a una clínica privada, momento en el que informaron a las autoridades de su paradero.

El hecho de que se borraran del teléfono del sospechoso aplicaciones de mensajería y cuentas de redes sociales es, según la fiscalía, una evidencia de que los hermanos Uribe Noguera trataron de eliminar pruebas de lo sucedido.