Imagen del huracán Irma tomada por el satélite GOES-13 tomada y distribuida por NASA/NOAA GOES Project, en el momento que la tormenta pasa sobre San Martí­n y las Islas de Barlovento. Irma llegó al Caribe con vientos de casi 300 kph (185 mph) camino de Puerto Rico, Cuba, Hispaniola y posiblemente las zonas densamente pobladas del sur de Florida. (NASA/NOAA GOES Project via AP)