EXTRAVAGANCIAS SUBMARINAS-FOTOGALERIA

En esta imagen cortesía de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus iniciales en inglés) se ve a un gusano bellota en la formación subterránea de "Twin Peaks" durante una exploración de aguas profundas realizada en la Fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico cerca de Guam y Saipán. Las profundidades de la expedición variaron de los 250 a los 6.000 metros (820 pies a 3,7 millas). (NOAA Office of Ocean Exploration and Research via AP)