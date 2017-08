Será Lucero una mexicana al grito de 'Canelo'

A petición de su amigo Saúl "El Canelo" Álvarez, Lucero cantará por vez primera el Himno Nacional en un evento deportivo el próximo 16 de septiembre en Las Vegas.

La cantante lo interpretar· previo al combate del boxeador mexicano contra Gennady Golovkin, de Kazajistán, en el T Mobile Arena.

Y para no caer en "la maldición del Himno Nacional" por la que han pasado varios artistas a quienes se les ha olvidado la letra por los nervios, la llamada "Novia de América" aseguró que está· haciendo su tarea.

"SÌ, definitivamente hay que practicarlo, hay que sabérselo bien, hay que saberlo cantar, porque es cierto, es una cuestión que ha sucedido mucho con algunos cantantes que a veces han interpretado el Himno Nacional, que pueden tener alguna falla, algún error con alguna letra", declaró Lucero vía WhatsApp.

"Pero estoy súper dedicada a aprendérmelo muy bien. Ya me lo sabía desde hace tiempo como buena mexicana, pero me gustaría tenerlo totalmente ensayado".

Lucero aseguró que le da mucho orgullo poder interpretarlo en una pelea tan importante, pero a la vez es una responsabilidad "muy bonita" porque es de los símbolos patrios de los mexicanos.

"Me invitó personalmente El Canelo, tengo la suerte de conocerlo desde hace tiempo. Somos amigos aunque no hemos tenido mucha oportunidad de convivir y compartir, pero le agradezco mucho que me haya invitado y que le guste que sea parte de esta noche tan importante para él".