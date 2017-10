Pega sismo a familiares de Ha Ash

Hanna y Ashley, de Ha Ash, también sufrieron la devastación a consecuencia del sismo del 19 de septiembre, pues sus abuelos maternos perdieron su casa en la Colonia Condesa.

Las intérpretes de pop revelaron que Grace y Carlos, sus abuelos, afortunadamente no estaban en la vivienda al momento de la tragedia.

"Es algo que vivimos muy de cerca y que nos dejó una gran lección: hay que valorar cada momento de la vida.

"Fue muy afortunado que ellos no estuvieran en casa ese día, porque si no, otra historia sería, y qué bueno que aún los tenemos con nosotros", dijo Ashley ayer, en entrevista.

Las creadoras de "Impermeable" lamentaron las pérdidas humanas registradas por el terremoto, que dejó también miles de damnificados en las zonas centro y sur del País.

"Es que cada minuto de vida cuenta y es algo muy triste que se hayan perdido tantas vidas, por eso creo que es momento de ayudar, de estar unidos.

"Creo que la lección más importante es que debemos valorar al ser humano con quien estamos, porque lo material es solo eso, material", apuntó Hanna.

Ha*Ash actuó anoche en el concierto masivo en el Zócalo llamado #EstamosUnidosMexicanos.

Ahí impulsaron a la concurrencia a seguir contribuyendo con los centros de acopio y a mantener el espíritu de solidaridad.