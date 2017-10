Las eternas rivales en el mundo del espectáculo

Por necesidad o por ingenuidad, primero se volvieron amigos, colegas o algo más... y después se convirtieron en grandes enemigos.

Taylor Swift vs. Katy Perry

En 2013, las cantantes pasaron de ser colegas aspirantes al trono pop a enemigas declaradas en su ·ámbito.

Fue por unos bailarines que el drama escaló. Fuentes allegadas señalaron que Perry, al estar en periodo de descanso, había dejado que algunos de sus bailarines apoyaran el tour de Swift, pero cuando retomó sus actividades les pidió que volvieran y éstos renunciaron al "Red Tour" y dejaron a Taylor, lo que ocasionó un gran berrinche por parte de ella.

En una entrevista con los Rolling Stones en 2014, Swift reveló que su canción "Bad Blood" era sobre una artista famosa.

"Ella hizo algo horrible, básicamente trató de sabotearme el tour", aseguró y todos pronto señalaron a Perry.

Un día después de la entrevista para Rolling Stones, Katy Perry escribió un tuit advirtiendo a sus seguidores que se cuidaran de la Regina George en piel de oveja, aludiendo a Taylor Swift.

Este año la pelea se extendió a los charts, pues coincidentemente el día que Katy Perry lanzó el video de "Swish Swish", el sencillo más popular de su nuevo disco -y en el que la letra deja entrever que Swift no puede con ella-, Taylor sorprendió liberando toda su música en todas las plataformas de streaming, lo que reposicionó sus temas viejos en los primeros lugares de reproducción, por encima de la nueva canción de Katy.

Dos días después de este incidente, durante la conducción de los MTV Video Music Awards en donde Katy fue la anfitriona, Swift lanzó el videoclip de "Look What You Made Me Do", con el que regresó de nuevo a la cima, rezagando el debut como conductora de Perry.

Príncipe Carlos vs. Princesa Diana

Después de casarse con Diana en 1981, Carlos mantuvo una cercana relación con Camilla Parker-Bowles, hasta que la Princesa de Gales lo enfrentó y dejó claros los límites de la relación.

El mundo observó como Lady Di fríamente rechazó un beso de su esposo después de un partido de polo. De acuerdo a la secretaria Dickie Arbiter, después de que Diana hizo tal desaire, ella le dijo al oficial de protección, Ken Wharfe, que estaba enojada con la indiscreción de Carlos por hacer obvia su relación con Parker-Bowles.

Diana y Carlos se divorciaron en 1996. El año siguiente la Princesa murió en un accidente automovilístico en París.

En 2005 Carlos se casó con Parker-Bowles.

Axl Rose vs. Slash

De acuerdo al ex manager de Guns 'N Roses, Doug Goldstein, la guerra comenzó cuando Slash dijo que colaboraría con Michael Jackson, en 1991.

Axl Rose -quien había hablado abiertamente del abuso que recibió de niño- le causó conflicto el hecho de que Slash participara con un cantante a quien se le acusaba de tener relaciones inapropiadas con menores.

A partir de entonces los conflictos sólo fueron en ascenso con Rose y trascendieron el terreno creativo y la dinámica como banda, por lo que Slash optó por abandonarla en 1996.

Durante una entrevista con CBS en 2015, Slash reveló que él y Rose han retomado poco a poco su amistad.

"Esta· genial hasta este punto. Dejamos ir toda la negatividad que hemos llevado hasta ahora", expresó Slash.

Después ambos compartieron escenario nuevamente como Guns 'N Roses en el festival Coachella de 2016.

Prince vs. Michael Jackson

La primera riña entre Michael Jackson y Prince fue cuando sus ·álbumes 1999 (Prince) y Thriller (Michael Jackson) rivalizaron en la lista en 1982.

Aunque muchos consideran que el momento ·pice de la pelea fue cuando Prince destruyó el papel de Wesley Snipes en el video de "Bad", de Jackson, en 1987. Además, Prince mostró cuan quisquilloso podía ser cuando tocó el bajo justo en la cara de Jackson durante un concierto, de acuerdo a una historia que Will.i.am contó en The Graham Norton Show.

Coco Chanel vs. Elsa Schiaparelli

Como dos diseñadoras de moda famosas que buscaban marcar los años 30, Coco Chanel y Elsa Schiaparelli no eran sólo competencia, sino rivales a muerte.

La riña trascendió por generaciones que en 2012 la supermodelo Marisa Berenson, nieta de Schiaparelli, escribió un artículo en la revista V diciendo que Coco siempre estuvo celosa de su abuela famosa.

De acuerdo con la editora de Vogue, Bettina Ballard, en una fiesta de disfraces Coco lanzó a su rival sobre las velas, causando que Schiaparelli se encendiera en llamas.

Lamentablemente Schiaparelli se vio forzada a cerrar su casa de diseños en 1947 después de caer en bancarrota, haciendo que la rivalidad descendiera.