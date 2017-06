Lanzan campaña: Si tienes ovarios...

Con la campaña contra el cáncer "Si tienes ovarios", el Gobierno de la Ciudad busca concientizar sobre esta enfermedad silenciosa que afecta a unas 4 mil mujeres en el País cada año.

Durante el lanzamiento de la campaña, María de los Dolores Gallardo Rico, responsable del programa de cáncer de ovario en el Instituto Nacional de Cancerología, señaló que en México, todos los días mueren siete mujeres por este mal.

"Muchas mujeres nos dicen: '¿por qué me pasó a mí esto si cada año me hago el papanicolaou?'. Hay un desconocimiento completo de que el cáncer de ovario no se diagnostica a través de un papanicolaou, que requerimos efectuarnos un ultrasonido transvaginal", expuso la especialista.

"La gran confusión del cáncer de ovario es que se presenta con síntomas digestivos, ninguna mujer relaciona la colitis con algún problema de la pelvis y los médicos las tratan por colitis, De seis a 12 meses tarda en llegar una mujer a una atención de tercer nivel".

La actriz Edith González, paciente de cáncer de ovario e imagen de esta campaña, compartió su testimonio y pidió fortaleza a la mujeres que enfrentan esta enfermedad.

"Hace casi un año me diagnosticaron cáncer de ovario fase cuatro con pronóstico reservado desde el instante en el que recibí la noticia decidí no cuestionarme y actuar, no a reprocharme, a amar", compartió.