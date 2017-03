Kate no da marcha atrás en su encuentro con El Chapo, 'no me arrepiento de nada', dice

Antes de su encuentro con Joaquín Guzmán Loera, Kate del Castillo no podía imaginar lo que eso desencadenaría. Sin embargo, la actriz es puntual cuando se le cuestiona sobre el acontecimiento que la tiene alejada del País y, a pesar de sus consecuencias, se mantiene firme.

"¿Si me arrepiento de haber ido a Sinaloa? No me arrepiento absolutamente de nada", comentó la actriz en un enlace desde Los ¡ángeles, llevado a cabo en la conferencia de prensa de la serie Ingobernable.

Al provenir de una familia de artistas, Kate ha estado inmersa en el mundo del entretenimiento desde joven. Sin embargo ha tenido que lidiar con el hecho de que actualmente se hable más de ella por sus supuestos vínculos con "El Chapo", que por su carrera artística.

"Es el pan nuestro de cada día, pero no nada más de una actriz, creo que de las mujeres, siempre nos tenemos que estar probando. Para mí esto ha sido una lucha constante en mi carrera. No quiero que se me califique en mi vida por haber ido a visitar a este señor y que de todos los otros años pasados de ser actriz, no se hable de eso.

"Pero también me hago responsable de las cosas que están en mis manos. Las cosas que hago no las hago por aprobación de nadie, ni siquiera de mis padres. Yo lo hago porque así lo creo y yo me rijo sola, ingobernable, porque así creo que tiene que ser", sentenció.