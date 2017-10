Entonan el Himno 170 mil en el Zócalo

Los cerca de 170 mil asistentes al evento denominado "Estamos Unidos Mexicanos" entonaron el Himno Nacional como signo de solidaridad y patriotismo tras los recientes hechos derivados de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados.

Luego del show del dueto Ha-Ash, representantes de los cuerpos de rescate, como del Heroico Cuerpo de Bomberos o la Cruz Roja, así como de la Marina y el Ejército subieron al escenario para encabezar este acto.

Antes, una persona vestida de soldado ejecutó el toque de silencio para, posteriormente, iniciar con las estrofas del Himno, interpretado por un menor de edad.

Después de este acto, el cantante Pepe Aguilar tomó las riendas del escenario vestido con traje de charro para interpretar un popurrí con canciones populares mexicanas, como "El Rey", "México Lindo y Querido", "Me Cansé de Rogarle" y "Cielito Lindo".

Minutos antes, Carla Morrison levantó una protesta en contra del Gobierno durante su actuación.

"El México que se levantó es el real, no es el pinche gobierno; y si vamos a reconstruir el País lo vamos a hacer nosotros, no este pinche gobierno que no nos representa.

"Mucha fuerza México, hay que seguir creando conciencia todos juntos, hay que seguir ayudando, hay que votar por mejores gobernantes, necesitamos un México mejor. México despertó y no se va a dormir, queremos explicaciones y necesitamos mucha ayuda ", declaró la cantante, que entregó a los asistentes sus Éxitos "Hasta La Piel", "Déjenme Llorar" y "Compartir".

Carlos Rivera fue otro que se subió al escenario y provocó que los corazones de todas la mujeres se aceleraran con el tema "¿Cómo Pagarte?", luego de mostrar su lado más romántico cerró su participación poniendo a la gente a bailar con "Lo Digo".

Las 170 mil personas, cifra proporcionada por el gobierno de la Ciudad de México, disfrutaron de la música de Julieta Venegas, pese a que la lluvia cayó más fuerte, el público no paró de bailar y cantar sus Éxitos "Andar Conmigo", "Eres para Mi" y "El Presente".

El romanticismo de Sin Bandera se respiró por todo el Zócalo, las parejas no perdieron la oportunidad de besarse u cantarse al oído "Tal vez en Otra Vida", "Que me Alcance la Vida" y "Que Lloro".

El dueto no perdió la oportunidad para expresarle a todos sus fans lo afortunados que se sienten al formar parte del pueblo mexicano.

Hasta las 21:00 horas, ya habían subido al escenario Bronco, Camila, Carlos Rivera, Julieta Venegas, Sin Bandera, Rock en tu idioma, Carla Morrison, Ha-Ash, Aguilar, Jarabe de Palo, Emmanuel y Mijares y Timbiriche.

Faltaban Juanes, Chayanne, Enrique Bunbury, Mon Laferte, Miguel Bosé, Los Ángeles Azules, Ximena Sariñana y Jay de la Cueva.