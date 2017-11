VIDEO ¿Cuál es el secreto del éxito de "La Cumparsita", la canción más famosa del tango que cumple 100 años?

El "tango de los tangos" no lo escribió un músico en un rapto de inspiración.

"La Cumparsita" fue compuesta por un estudiante de arquitectura uruguayo de 20 años mientras se encontraba en cama enfermo.

Era 1917 y Gerardo Matos Rodríguez —"Becho" para los amigos— escribió el tango para interpretar en cafés montevideanos junto con otros otros compañeros para recaudar fondos estudiantiles.

Pero la canción no terminaría de popularizarse hasta años después, tras los arreglos musicales del argentino Roberto Firpo, la letra del también argentino Pascual Contursi y la voz del cantante de nacionalidad eternamente disputada Carlos Gardel.

Es esta versión rioplatense la que, 100 años después, es considerada el tango más famoso, el género musical que Unesco designó patrimonio inmaterial de la humanidad en 2009.

Al celebrarse este sábado en el estadio Centenario de Montevideo el 100° aniversario de "La Cumparsita" con un espectáculo que contará con 120 músicos en escena de Uruguay y Argentina, BBC Mundo habló con fanáticos del tango en otras partes del mundo para saber el porqué de su popularidad.

Estambul, Turquía

Murat Elmadağlı es el organizador del festival internacional anual TanGO TO Istanbul, cofundador de tres escuelas en Estambul y uno de los dueños del sitio online de productos tangueros Tangorium.

A sus 45 años, este turco lleva 15 bailando y diez enseñando tango, un hobby que logró convertir en profesión.

"No sé si lo sabes, pero después de Buenos Aires, Estambul tiene el mejor tango del mundo", dice Elmadağlı sobre la ciudad que, según sus cálculos, aloja unas 40 milongas (eventos donde se baila tango) por semana.

En su opinión, el tango es el género más popular para bailar y "La Cumparsita" es tan famosa que hasta el día de hoy suena en todas las bodas turcas: "Incluso a la gente que no le gusta el tango, sí disfruta de esta canción", afirma.

Sin embargo, dice no tener idea de por qué esta canción en particular tiene tanta llegada en el público turco, acotando: "Incluso es uruguaya y no argentina".