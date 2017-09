Trump amenaza con “destruir totalmente” el “régimen depravado” de Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lanzó este martes desde el atril de la Asamblea General de la ONU contra el "régimen depravado" de Kim Jong Un y ha advertido de que la paciencia de su Gobierno tiene un límite y está dispuesto a "destruir totalmente" Corea del Norte si aumentan las amenazas.

Trump ha criticado que un "grupo de criminales", con "el Hombre Cohete" al frente, intente hacerse con armamento atómico en una "misión suicida", violando para ello varias resoluciones aprobadas durante los últimos años por el Consejo de Seguridad de la ONU. "Es hora de que Corea del Norte se dé cuenta de que la nuclearización no es un futuro aceptable", ha añadido. Trump ha subrayado que, aunque Estados Unidos "tiene paciencia", si se ve obligado a actuar para protegerse a sí mismo o a sus aliados "no tendrá otra elección que destruir totalmente Corea del Norte". "Ojalá no sea necesario", agregó.

El presidente norteamericano ha instado a la comunidad internacional a hacer "mucho más" para contener la amenaza que representa Corea del Norte y, en este sentido, ha considerado inaceptable que haya países que sigan colaborando con el régimen de Kim Jong Un.

Trump ha recalcado que es momento de "aislar" por completo a Pyongyang. "Corea del Norte es una amenaza para el mundo entero", ha avisado el inquilino de la Casa Blanca.