Tiroteo en Las Vegas: 5 razones por las que no habrá regulación de armas en Estados Unidos

Tras el masivo tiroteo en Las Vegas quienes abogan por el control de armas han renovado sus llamados para que Estados Unidos endurezca sus reglas sobre la venta de armas de fuego.

Si esto suena familiar es porque es la misma dinámica que se ha desarrollado una y otra vez en los últimos años, cada vez que ocurre un nuevo y desgarrador incidente de violencia armada.

Al menos a nivel federal, el interés y la atención que hay en crear nueva legislación no ha generado ninguna acción concreta en décadas.

Esto, a pesar del gran número de encuestas que muestran un enorme apoyo popular a medidas como endurecer las verificaciones de antecedentes y prohibir ciertos tipos de armas de gran capacidad y rifles de asalto de estilo militar.

Con una cantidad tan alta de víctimas algunos creen que la masacre de Las Vegas podría generar más presión para que haya algún cambio.

No obstante, estos son los cinco principales obstáculos que están en el camino:

1. La NRA

La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) es uno de los grupos de interés con mayor influencia en la política de EE.UU., no solamente por el dinero que invierte en hacer lobby sino por lo comprometidos que son sus 5 millones de miembros.

La NRA se opone a la mayoría de las propuestas para endurecer las regulaciones sobre la venta de armas y además busca eliminar muchas de las restricciones actuales, tanto a nivel federal como estatal.

En 2016 la NRA gastó más de US$4 millones en hacer lobby y en contribuciones directas a políticos, y más de US$50 millones en campañas políticas, incluyendo los cerca de US$30 millones que aportaron para llevar a la presidencia a Donald Trump.

Su presupuesto anual es de unos US$250 millones, que invierte en programas educativos, instalaciones, eventos para miembros, patrocinios, defensa legal y esfuerzos relacionados.

Más allá de las cifras, la NRA se ha ganado una reputación en Washington como una fuerza política que puede ayudar o destruir incluso a los políticos más poderosos.

Clasifica a los políticos según cómo voten y dirige sus recursos y los de sus miembros -tanto financieros como organizativos- para apoyar a sus defensores más acérrimos y derrotar a sus oponentes.

Como le dijo un excongresista republicano al New York Times en 2013: "Fue el único grupo sobre el que dije: 'Mientras esté en mi cargo, no me enfrentaré a la NRA'".

¿Podría cambiar algo?

Los grupos procontrol de armas, apoyados por benefactores acaudalados como el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, se han organizando más en los últimos años en un intento por igualar el poder de la NRA. Pero mientras que los grupos proarmas sigan acumulando triunfos legislativos y electorales, seguirán siendo los que mandan.

2. Manipulación electoral

Los intentos más recientes de aprobar nuevas leyes federales que regulen las armas fracasaron incluso antes de empezar, ya que son obstaculizados por la Cámara de Representantes del Congreso, que ha estado en manos de los republicanos desde 2011.

En junio de 2016 un grupo de políticos demócratas se sentó en el piso de la Cámara para protestar contra la decisión de los líderes republicanos de no votar dos propuestas de ley sobre control de armas.

La Cámara de Representantes tiende a ser proarmas por el mismo motivo que hizo que en tiempos recientes tuviera más miembros del Partido Republicano de lo que indicarían las últimas elecciones nacionales.

Se debe a la manera en que están distribuidos los distritos representados en esa Cámara, algo que depende de los poderes legislativos estatales que en muchos casos están en manos republicanas. Esto hace que haya más puestos "seguros" para republicanos que para demócratas.

En estos distritos los políticos dependen de sus electores primarios, que muchas veces votan basados en temas "calientes" como el derecho a tener armas. Por eso muchos evitan alienar a estos electores.

La demografía también juega una parte esencial en hacer que la Cámara de Representantes sea proarmas ya que hay más zonas rurales, donde la gente suele poseer armas, que zonas urbanas.

¿Podría cambiar algo?

A menos que los liberales de las ciudades quieran mudarse al campo, la demografía no cambiará. Ha habido esfuerzos por reducir la manipulación que genera el desbalance en la Cámara de Representantes -Barack Obama incluso lo incluyó entre sus objetivos tras dejar la presidencia- pero no será una tarea sencilla.

3. El "filibuster"

Si una legislación que regula la venta de armas llegara a ser aprobada por la Cámara de Representantes aún tendría un gran desafío en el Senado, donde la división rural-urbana también aplica.